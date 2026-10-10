قائم‌ مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی، از اعزام ۲۰۰ نفر از فرزندان ایتام زیرپوشش این نهاد به همراه مادرانشان به عتبات عالیات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان‌جنوبی، قائم‌ مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی، با اشاره به اهمیت حمایت‌های فرهنگی و معنوی از خانواده‌های زیرپوشش گفت: خدمات این نهاد تنها به تأمین نیاز‌های معیشتی محدود نمی‌شود، بلکه توجه به ابعاد فرهنگی، تربیتی و معنوی زندگی این خانواده‌ها نیز از اولویت‌های این نهاد است.

خطیب‌زاده افزود: این ایتام از محل کمک های خیران، کمک کمیته امداد امام خمینی(ره) و مشارکت ایتام به این سفر اعزام شدند.

وی با قدردانی از خیران و حامیان ایتام گفت: مشارکت مردم نیکوکار نقش مهمی در گسترش خدمات حمایتی و فرهنگی این نهاد دارد و زمینه را برای بهره‌مندی بیشتر فرزندان تحت حمایت از این فرصت‌ها فراهم می‌کند.

خطیب‌زاده با اشاره به برنامه اعزام گروه دیگری از فرزندان ایتام به همراه مادرانشان در دی امسال افزود: برای فراهم‌کردن مقدمات این سفر، مشارکت و همراهی خیران ضروری است.

وی از مردم نیکوکار استان دعوت کرد با مشارکت در این طرح خیرخواهانه، در تحقق آرزوی زیارت فرزندان ایتام سهیم شوند و زمینه‌ساز تجربه سفری سرشار از معنویت و آرامش برای آنان باشند.

به گفته خطیب زاده‌ نیکوکاران برای مشارکت در این طرح می‌توانند به ادارات کمیته امداد در سراسر استان مراجعه کنند.