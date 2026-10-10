نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با تأکید بر ضرورت فهم و عمل به قرآن کریم در کنار حفظ آن، تلاوت قرآن را ذکر خداوند و عاملی برای نورانیت قلب، تشخیص حق از باطل و مصونیت از فریب شیطان دانست.

حفظ قرآن باید با فهم و عمل به آن همراه باشد

حفظ قرآن باید با فهم و عمل به آن همراه باشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، در جمع حافظان تخصصی قرآن کریم اصفهان، ضمن قدردانی از تلاش حافظان، بر ضرورت استمرار مسیر حفظ قرآن و توجه هم‌زمان به تلاوت، فهم و عمل به آیات الهی تأکید کرد.

آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در این دیدار گفت: حفظ قرآن کار دشواری است و باید با نیت خالص انجام شود، اما مهم‌تر از آن، خواندن و فهم قرآن است؛ زیرا تلاوت قرآن، ذکر خداوند است.

وی با بیان اینکه قرآن تنها مخلوقی است که خداوند بدون واسطه خلق کرده است، افزود: سایر مخلوقات به واسطه مخلوق دیگری پدید آمده‌اند، اما قرآن به‌طور مستقیم آفریده خداوند است و به همین دلیل نمی‌توان بدون وضو به آن دست زد؛ زیرا تقدس ذاتی دارد و هیچ انسان یا فرشته‌ای در خلق آن نقش نداشته است.

وی تأکید کرد: قرآن قلب انسان را از کدورت‌های معنوی شفا می‌دهد و به انسان فرقان و قدرت تشخیص حق از باطل می‌بخشد.

در بخش دیگری از این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، از اقدامات این سازمان در زمینه اعطای مدارک تخصصی حفظ قرآن خبر داد و گفت: یکی از ابتکارات سازمان، برگزاری آزمون‌های مختلف در مناسبت‌ها و اعطای مدارک در سطوح دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به حافظان تخصصی قرآن کریم است و امسال بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های تخصصی حفظ برگزار شد.

وی با اشاره به منویات رهبر شهید مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن در کشور افزود: استان اصفهان به نسبت جمعیت، رتبه اول کشور را در زمینه حفظ قرآن به خود اختصاص داده است.

در این دیدار، حافظان قرآن کریم مدارک تخصصی خود را از نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان دریافت کردند.