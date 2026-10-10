به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اینترنتی خبرگزاری هیل، در پی افزایش نارضایتی‌ها از نحوه مدیریت سیاست خارجی، اقتصاد و اجرای قوانین مهاجرتی، نرخ محبوبیت رئیس جمهورآمریکا، دونالد ترامپ در نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات پیو به سطح ۳۰ درصد کاهش یافت.

بر اساس این نظرسنجی که روز پنج شنبه منتشر شد، ۶۸ درصد از پاسخ دهندگان از نحوه عملکرد ترامپ در ایفای نقش ریاست جمهوری ابراز نارضایتی کرده‌اند.

نرخ محبوبیت ترامپ از زمان بازگشت او به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵ به طور مستمر در حال کاهش بوده است. میزان محبوبیت فعلی او به کمترین سطح در دوران ریاست جمهوری اش، یعنی ۲۹ درصد نزدیک شده است؛ رقمی که پیش‌تر در روز‌های پایانی دوره اول ریاست جمهوری او و پس از حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره ثبت شده بود.

نتایج پژوهش مرکز تحقیقات پیو نشان می‌دهد، که نرخ محبوبیت ترامپ حتی در میان حامیان او در انتخابات سال ۲۰۲۴، به ویژه در بین رای دهندگان جوان و اسپانیایی تبار کاهش یافته است. در حالی که ۶۹ درصد از کل رای دهندگان سال ۲۰۲۴ او همچنان از عملکردش در دولت حمایت می‌کنند، این رقم برای حامیان اسپانیایی تبار او به ۵۷ درصد رسیده است.

همچنین، نرخ محبوبیت او در میان رای دهندگان سال ۲۰۲۴ در بازه سنی ۱۹ تا ۳۴ سال، ۴۹ درصد بود، در حالی که این رقم برای رای دهندگان ۵۰ سال به بالا، ۷۶ درصد ثبت شده است.

این نظرسنجی نشان داد که ۶۹ درصد از پاسخ دهندگان آمریکایی اعتماد کمی دارند که رئیس جمهور بتواند «منافع تجاری خود را از تصمیم گیری‌های مرتبط با ریاست جمهوری اش جدا کند» در حالی که تنها ۳۰ درصد به این موضوع اعتماد داشتند. میزان اعتماد به مدیریت رئیس جمهور در چندین موضوع کلیدی، از جمله اقتصاد، سیاست خارجی و مهاجرت، نسبت به ابتدای دوره ریاست جمهوری او کاهش یافته است.

همچنین در مورد سیاست‌های اقتصادی، ۳۵ درصد و در زمینه مهاجرت، ۴۱ درصد از پاسخ دهندگان آمریکایی به تصمیمات درست ترامپ ابراز اعتماد کردند.

این نظرسنجی از ۲۸ سپتامبر تا ۴ اکتبر در میان ۵ هزار و ۶۲ نفر انجام شده و حاشیه خطای آن ۱.۶ درصد است. ترامپ و حزب جمهوری خواه در حالی با این نتایج مواجه شده‌اند که جنگ با ایران، نبردی که تا امروز بیش از هفت ماه به طول انجامیده، با نارضایتی گسترده عمومی همراه است. این جنگ منجر به افزایش قیمت‌ها، تشدید تورم و جهش قیمت بنزین شده است.

همزمان، کاندیدا‌ها و نمایندگان حزب جمهوری خواه به دلیل نارضایتی‌های فزاینده از تعرفه‌های گمرکی علیه کانادا که منجر به افزایش قیمت کالا‌ها شده است، به تدریج در حال فاصله گرفتن از ترامپ هستند.