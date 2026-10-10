رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان قائم‌شهر از شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی سواری که با انجام حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز موجب سلب آسایش عمومی شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ حیدری، رئیس پلیس راهور شهرستان قائم‌شهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد میدانی مبنی بر انجام حرکات نمایشی و پرخطر (دور زدن درجا و برهم زدن تعادل ترافیکی) توسط راننده یک دستگاه خودرو در معابر شهری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار عوامل راهور قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس راهور پس از بررسی‌های دقیق و شناسایی پلاک و موقعیت خودروی مذکور، موفق شدند در عملیاتی ضربتی خودروی متخلف را متوقف و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ اندیشه منتقل کنند.

رئیس پلیس راهور قائم‌شهر با تأکید بر اینکه خیابان‌ها و معابر شهری محلی برای تخلیه هیجانات کاذب و به خطر انداختن جان شهروندان نیست، تصریح کرد: پلیس راهور با هرگونه رفتار مخاطره‌آمیز، سرعت و سبقت غیرمجاز و حرکات نمایشی که آرامش روانی و امنیت جانی مردم را مخدوش کند، بدون اغماض و بر اساس قانون برخورد قاطع خواهد کرد.

سرهنگ حیدری در پایان از شهروندان و رانندگان خواست تا با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، ضامن ایمنی خود و سایر همشهریان باشند.