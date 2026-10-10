داود عزیزی با مسئولان فدراسیون جهانی و آسیایی تنیس در حاشیه اجلاس جهانی و آسیایی در قزاقستان، دیدار خواهد داشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، داود عزیزی، رئیس فدراسیون تنیس کشورمان ضمن حضور در اجلاس فدراسیون جهانی و آسیایی، دیدار‌هایی با دیوید هگریتی رئیس فدراسیون جهانی و یوری پولسکی رئیس فدراسیون آسیا خواهد داشت تا راهکار‌های ارتقای تنیس کشورمان را مورد بررسی قرار دهد.

همچنین در این سفر، عزیزی با برخی مسئولان مربوطه نیز دیدار‌هایی خواهد داشت تا شرایط بازگشت میزبانی‌های تنیس به کشورمان را مورد بررسی قرار دهد.

با توجه به شرایط منطقه و جنگ ناخواسته علیه کشورمان، رویداد‌ها و میزبانی فدراسیون تنیس کشورمان به حالت تعلیق درآمد و فدراسیون تنیس کشورمان در پی آن است تا با برگزاری رقابت‌های بین‌المللی داخلی، شرایطی را فراهم آورد تا تنیسور‌های کشورمان بتوانند فعالیت‌های حرفه‌ای خود را با کسب امتیاز‌های جهانی پیگیری کنند.

اجلاس فدراسیون جهانی و آسیایی تنیس ۱۹ تا ۲۲ مهر در آلماتی قزاقستان برگزار خواهد شد.