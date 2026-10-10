به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،نوروز اصغرزاده با بیان اینکه سامانه بارشی اواخر امروز از جو آذربایجان شرقی خارج می‌شود گفت: طی روز‌های گذشته اکثر شهر‌های استان شاهد بارش باران بودند و بیشترین بارش در روز گذشته از شبستر به میزان ۶ میلی متر گزارش شده است.

وی با اشاره به اینکه فردا جوی نسبتا پایدار در استان حاکم می‌شود و در برخی مناطق هوا نیمی ابری و ابری خواهد بود اظهار کرد:از روز دوشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد جو استان می‌شود و صدور هشدار هواشناسی سطح زرد دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت:با خروج سامانه بارشی از جو استان، از فردا دمای هوا یک تا دو درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد.