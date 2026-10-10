به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: برداشت پیاز از ۳۵۰ هکتار زمین‌های کشاورزی این شهرستان آغاز شده است و پیش بینی می‌شود بیش از ۲۵ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار‌های داخلی و خارج از کشور شود.

مویدی با بیان اینکه به طور متوسط از هر هکتار بین ۷۰ تا ۸۰ تن پیاز در این شهرستانبرداشت می‌شود، افزود: به دلیل شرایط مساعد اقلیمی پیاز تولیدی در این شهرستان از کیفیت و مرغوبیت بالایی برخوردار است و علاوه بر بازار‌های داخلی به کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.