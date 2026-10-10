به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ پاسدار صادق عرفانی مقام فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گچساران گفت: رزمایش جان‌فدایان ایران روز دوشنبه ۲۰ مهر ساعت ۲۰ (۸ شب) در شهرستان گچساران برگزار می‌شود.

وی افزود: در این مراسم گروهان‌هایی که در قالب جان‌فدا سازماندهی شده‌اند از جایگاه عبور خواهند کرد و در برنامه تجمعی شبانه، حضوری منسجم، پررنگ و پرشورتر از قریب به هشت ماه گذشته در سطح شهرستان خواهند داشت.

سرهنگ عرفانی مقام با دعوت از مردم غیور و ولایت مدار شهرستان گچساران در این برنامه گفت مردم در این هشت ماه در کف میدان حاضر بودند وخیابان‌ها را رها نکردند و قوت قلب رزمندگان شدند، در این برنامه نیز با حضور مثال‌زدنی خود، دشمن را بیش از گذشته مأیوس و ناامید حواهند کرد و موجب خوشحالی دوستداران نظام و انقلاب و جبهه حق می‌شوند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی ع گچساران با اشاره به پیام روشن حضور مردمی به دشمنان خاطرنشان کرد: این حضور، پیامی معنادار به استکبار جهانی، در رأس آن آمریکای جنایت‌کار و رژیم نامشروع صهیونیستی و کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس که زمین و آسمان خود را در اختیار دشمن قرار دادند، مخابره می‌کند که آنچه در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان بر سر دشمن فرود آمد، نه فقط موشک، بلکه سرمایه عظیم مردمی بود که ریشه در غیرت دینی، عاشورای حسینی و مکتب امامین انقلاب دارد.

سرهنگ عرفانی مقام با اشاره به ثبت‌نام حدود ۶ هزار نفر گچسارانی در پویش جان فدا ادامه داد: این برنامه مردم‌محور بوده و حدود ۳۰ گروهان ساماندهی خواهند شد.

وی تأکید کرد: اگر امروز ایران اسلامی به‌عنوان ابرقدرت واقعی شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های این قدرت، حضور مردمی است که در طول این هشت ماه سنگ تمام گذاشتند و یک‌لحظه خیابان را رها نکردند و اجازه ندادند دشمن که به دنبال تصاحب خیابان‌ها و جولان گری بود، به اهداف شوم خود برسد.