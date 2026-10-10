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معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزایش میزان تولید محصولات زراعی به موازات کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی را نشان دهنده ارتقاء بهره وری در بخش زراعت خواند.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مجید آنجفی در مراسم آغاز سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ که امروز در کرج برگزار شد، با اشاره به وقوع رخدادهایی مانند محدویتهای طبیعی، بحرانهای اقلیمی، ناترازی انرژی و دو جنگ تحمیلی پیاپی، تصریح کرد: با وجود این شرایط، نهتنها تولید کاهش نیافت، بلکه تولید محصولات کشاورزی کشور از ۱۳۷ میلیون تن عبور کرد و شاخص تأمین امنیت غذایی نیز از ۸۵ درصد فراتر رفت.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به رشد تولید محصولات زراعی اظهار کرد: تولید محصولات زراعی کشور از ۸۲ میلیون تن در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به ۹۲ میلیون تن در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ رسید.
آنجفی با اشاره به برنامهریزی وزارت نیرو برای مصرف ۶۵ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی گفت: مصرف آب برنامهریزی شده بخش کشاورزی به ۵۱ میلیارد مترمکعب در سال زراعی گذشته بود و تحقق این میزان تولید با منابع آبی کمتر، نشاندهنده اهمیت اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه توسعه تولید در دیمزارها گفت: با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام، در سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار تن محصولات علوفهای، غلات، دانههای روغنی و گیاهان دارویی در این اراضی تولید شد. توسعه تولید در دیمزارها امکان استفاده بهینهتر از منابع آب و خاک را فراهم میکند و در این بخش حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب از آب مورد نیاز تولید از طریق بارشها تأمین شده است.
آنجفی افزود: محصولاتی مانند گندم، جو، برنج، سبزی و صیفی که بخش مهمی از نیاز روزانه خانوارها را تأمین میکنند، در سال زراعی گذشته در کشور تولید شدند و عرضه بازار با حداقل نوسانات قیمتی مدیریت شد.
وی همچنین گفت: برخی محصولات از جمله جو که با مشکلاتی در چرخه تولید روبهرو شده بودند، با اجرای سیاستهای جدید ارزی و پولی به چرخه تولید بازگشتند و تولید محصولی مانند ذرت دانهای به یک میلیون تن رسید.
آنجفی سیاستهای جدید تخصیص یارانه و اصلاح سازوکار حمایت از تولید را از عوامل مؤثر بر مدیریت بازار و استمرار تولید محصولات کشاورزی دانست.
وی با اشاره به تسویه بدهی تولیدکنندگان بذر کشور پس از سه سال اظهار کرد: برای تسویه مطالبات مرتبط با شرکتهای بذری در سال جدید، به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم که تاکنون با همکاری بانکها، بهویژه بانک کشاورزی، حدود ۶ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
افزایش تولید جو مورد نیاز دام و طیور
آنجفی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: با زحماتی که همکاران ما هم در مراکز تحقیقاتی و هم در بخش خصوصی شاهد آن بودیم اکنون ۱۶۹ رقم مختلف گندم برای تمام اقلیمهای کشورمعرفی شده که ارقام مقاوم به شوری، متحمل به خشکی زودرس با بازدهی بالا هستند.
وی افزود: فقط ۷۴ رقم جو اکنون در کشور کشت میشود.
آنجفی یادآورشد: انتخاب مزارع مشارکتی که بیش از یک هزار مزرعه با روشهای مختلف در کل کشور اجرا شد.
وی بیان داشت: در سال زراعی گذشته خوشبختانه به یمن اقداماتی که انجام شده کیفیت گندم کشور در تمام شاخصها در سالیان گذشته رو به افزایش بوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: وضعیت پروتئین گندم تولیدی کشور که میانگین نمونهها در زمان حاضر به بالای ۱۳ درصد رسیده و میزان گلوتن مرطوب روند رشد داشته است.
آنجفی افزود: برنامههای فنی و دستور العملهای فنی تمام محصولات پاییزه را که با همکاری موسسات تحقیقاتی تهیه شده به استانها ابلاغ کردیم.