

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، مجید آنجفی در مراسم آغاز سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ که امروز در کرج برگزار شد، با اشاره به وقوع رخداد‌هایی مانند محدویت‌های طبیعی، بحران‌های اقلیمی، ناترازی انرژی و دو جنگ تحمیلی پیاپی، تصریح کرد: با وجود این شرایط، نه‌تنها تولید کاهش نیافت، بلکه تولید محصولات کشاورزی کشور از ۱۳۷ میلیون تن عبور کرد و شاخص تأمین امنیت غذایی نیز از ۸۵ درصد فراتر رفت.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به رشد تولید محصولات زراعی اظهار کرد: تولید محصولات زراعی کشور از ۸۲ میلیون تن در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به ۹۲ میلیون تن در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ رسید.

آنجفی با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای مصرف ۶۵ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی گفت: مصرف آب برنامه‌ریزی شده بخش کشاورزی به ۵۱ میلیارد مترمکعب در سال زراعی گذشته بود و تحقق این میزان تولید با منابع آبی کمتر، نشان‌دهنده اهمیت اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه توسعه تولید در دیمزار‌ها گفت: با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام، در سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار تن محصولات علوفه‌ای، غلات، دانه‌های روغنی و گیاهان دارویی در این اراضی تولید شد. توسعه تولید در دیمزار‌ها امکان استفاده بهینه‌تر از منابع آب و خاک را فراهم می‌کند و در این بخش حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب از آب مورد نیاز تولید از طریق بارش‌ها تأمین شده است.

آنجفی افزود: محصولاتی مانند گندم، جو، برنج، سبزی و صیفی که بخش مهمی از نیاز روزانه خانوار‌ها را تأمین می‌کنند، در سال زراعی گذشته در کشور تولید شدند و عرضه بازار با حداقل نوسانات قیمتی مدیریت شد.

وی همچنین گفت: برخی محصولات از جمله جو که با مشکلاتی در چرخه تولید روبه‌رو شده بودند، با اجرای سیاست‌های جدید ارزی و پولی به چرخه تولید بازگشتند و تولید محصولی مانند ذرت دانه‌ای به یک میلیون تن رسید.

آنجفی سیاست‌های جدید تخصیص یارانه و اصلاح سازوکار حمایت از تولید را از عوامل مؤثر بر مدیریت بازار و استمرار تولید محصولات کشاورزی دانست.

وی با اشاره به تسویه بدهی تولیدکنندگان بذر کشور پس از سه سال اظهار کرد: برای تسویه مطالبات مرتبط با شرکت‌های بذری در سال جدید، به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز داریم که تاکنون با همکاری بانک‌ها، به‌ویژه بانک کشاورزی، حدود ۶ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

افزایش تولید جو مورد نیاز دام و طیور

آنجفی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: با زحماتی که همکاران ما هم در مراکز تحقیقاتی و هم در بخش خصوصی شاهد آن بودیم اکنون ۱۶۹ رقم مختلف گندم برای تمام اقلیم‌های کشورمعرفی شده که ارقام مقاوم به شوری، متحمل به خشکی زودرس با بازدهی بالا هستند.

وی افزود: فقط ۷۴ رقم جو اکنون در کشور کشت می‌شود.

آنجفی یادآورشد: انتخاب مزارع مشارکتی که بیش از یک هزار مزرعه با روش‌های مختلف در کل کشور اجرا شد.

وی بیان داشت: در سال زراعی گذشته خوشبختانه به یمن اقداماتی که انجام شده کیفیت گندم کشور در تمام شاخص‌ها در سالیان گذشته رو به افزایش بوده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: وضعیت پروتئین گندم تولیدی کشور که میانگین نمونه‌ها در زمان حاضر به بالای ۱۳ درصد رسیده و میزان گلوتن مرطوب روند رشد داشته است.

آنجفی افزود: برنامه‌های فنی و دستور العمل‌های فنی تمام محصولات پاییزه را که با همکاری موسسات تحقیقاتی تهیه شده به استان‌ها ابلاغ کردیم.