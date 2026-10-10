به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،حاجیه خانم سکینه صادقیان مادر شهید والامقام نظر علی صادقیان بعداز سال‌ها دوری فرزند شهیدش در سن ۸۵ سالگی، به فرزند شهیدش پیوست

پیکر پاک این مادر مومنه بعداز تشییع بر روی دستان مردم ولایتمدار روستا بازار سر کلاردشت در ارامگاه ابدی اش در کنار فرزند شهیدش ارام گرفت

شهید نظر علی صادقیان در ۱۰ فروردین ۱۳۴۱ دیده به جهان گشود در اوایل شهریور ۱۳۵۹ قبل از شروع جنگ تحمیلی به جزیره مجنون اعزام شد در ۱۲ اسفند ۱۳۶۲ در سن ۲۱ سالگی در جزیره مجنون در عملیات خیبر بر اثر ترکش خمپاره مجروح و بعد از انتقال به بیمارستان شیراز نتیجه حاصل نشد و به درجه رفیع شهادت نائل شد.