در مراسم جانفدایان ایران خانواده‌های بسیاری در کنار یکدیگر گردهم آمدند تا بار دیگر بر عشق به ایران باور قلبی به ایستادگی و عزم خود برای دفاع از میهن تأکید کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حاضران در این اجتماع جانفدایی برای ایران را فراتر از یک شعار و برخاسته از باوری قلبی دانستند باوری که در روز‌های سخت مردم را برای حفظ امنیت استقلال و سربلندی کشور در کنار یکدیگر نگه می‌دارد.

حضور خانواده‌ها مادران، پدران و فرزندان در این مراسم جلوه‌ای از پیوند نسل‌ها با آرمان‌های ایران بود خانواده‌هایی که با حضور در میدان نشان دادند دفاع از میهن و ایستادگی در برابر دشمن مسئولیتی مشترک و برخاسته از احساس تعلق به سرزمینشان است.

شرکت‌کنندگان در مراسم جانفدایان ایران همچنین با رهبر شهید انقلاب تجدید عهد کردند و بر ادامه راه ایستادگی و مقاومت تأکید کردند عهدی که از نگاه آنان با حضور در صحنه حفظ وحدت و آمادگی برای دفاع از ایران معنا پیدا می‌کند.

میدان امام خمینی همدان در این روز صحنه حضور مردمی بود که هر یک با باور‌ها و انگیزه‌های خود آمده بودند تا یک پیام مشترک را به نمایش بگذارند ایران برای آنان خانه‌ای است که حفظ آن را وظیفه خود می‌دانند.

جانفدایان ایران در همدان با تأکید بر آمادگی خود برای فداکاری در راه میهن بار دیگر اعلام کردند که تا پای جان برای ایران امنیت و سربلندی آن ایستاده‌اند.