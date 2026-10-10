معاون برق و انرژی وزیر نیرو از افتتاح همزمان سامانه تخصصی رصد و پایش برخط نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نخستین دستگاه اندازه‌گیری فازوری (PMU) صنعتی ساخت داخل و سامانه پایش مصرف برق استانی در شرکت مدیریت شبکه برق ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در حاشیه نشست تخصصی امور برق که امروز (شنبه، ۱۸ مهر) در محل شرکت مدیریت شبکه برق ایران برگزار شد، با اشاره به اولویت‌های کلیدی این نشست اظهار کرد: با توجه به روند شتابان توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سراسر کشور و با تاکید وزیر نیرو، طراحی و راه‌اندازی سامانه تخصصی پایش نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مرکز راهبری و مدیریت هوشمند برق راه اندازی شد که امروز این سامانه رسماً به بهره‌برداری رسید. با راه‌اندازی این سامانه مدیریتی، پایش برخط، نظارت عملیاتی و مدیریت بار تزریقی انرژی‌های پاک به شبکه سراسری با دقت و کیفیت بالاتری انجام خواهد شد.

راه‌اندازی سامانه برخط پایش سهمیه مصرف برق استان‌ها بر اساس ابلاغیه ریاست‌جمهوری

رجبی مشهدی در ادامه به راه‌اندازی سامانه جدید کنترل مصرف اشاره کرد و گفت: بر اساس دستور رئیس‌جمهور محترم و پیرو ابلاغیه معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری، سامانه پایش مصرف استانی به بهره‌برداری رسید. با استقرار این سامانه، سهمیه مصرف تخصیص‌یافته به هر استان به‌صورت برخط و لحظه‌ای رصد می‌شود؛ همچنین ابزار‌های کنترلی لازم به‌گونه‌ای طراحی و پیاده‌سازی شده است که در صورت فراتر رفتن مصرف هر استان از سقف تعیین‌شده، امکان مداخله و اعمال محدودیت‌های کنترلی به‌طور کامل مهیا باشد.

رونمایی از نخستین PMU صنعتی و دستگاه تستر ساخت داخل

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به دستاورد‌های فناورانه این نشست افزود: در بخش ارتقای پایش دینامیکی شبکه، نخستین دستگاه اندازه‌گیری فازوری (PMU) صنعتی بومی‌سازی‌شده که حاصل همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌های کشور است، به همراه دستگاه تستر تخصصی PMU با حضور وزیر محترم نیرو رونمایی و افتتاح شد. همچنین گزارش جامعی از توسعه سامانه‌های پایش ناحیه گسترده (WAMS) توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران ارائه شد؛ سامانه‌هایی که با ثبت رفتار دینامیکی شبکه در مقیاس میلی‌ثانیه، تصمیم‌گیری پیشگیرانه مرکز راهبری و مدیریت هوشمند برقو پایداری فرکانسی و ولتاژی شبکه سراسری را تضمین می‌کنند.

بررسی آزمایشی استفاده از سوخت‌های جایگزین در نیروگاه‌ها

وی همچنین از ارزیابی راهکار‌های تنوع‌بخشی به سبد سوخت نیروگاهی خبر داد و تصریح کرد: بر اساس گزارش تخصصی پژوهشگاه نیرو، موضوع امکان استفاده نیروگاه‌ها از سایر فرآورده‌ها و سوخت‌های جایگزین مورد بررسی همه‌جانبه قرار گرفت و مقرر شد این طرح به‌صورت آزمایشی در یکی از نیروگاه‌های منتخب کشور اجرا شود تا نتایج فنی و عملیاتی آن در جلسه آتی امور برق ارائه گردد.

پیگیری ۶۰ اقدام عملیاتی برای عبور از زمستان با کاهش تبعات اجتماعی

رجبی مشهدی گفت: وزارت نیرو ۶۰ برنامه عملیاتی مشخص را برای ایام سرد سال تدوین کرده و وظایف و مأموریت‌های تمامی شرکت‌های زیرمجموعه بر این اساس ابلاغ شده است. هدف‌گذاری بنیادین صنعت برق، حفظ و مدیریت هوشمندانه ذخایر سوخت مایع، تاب‌آوری شبکه‌های انتقال و توزیع و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است تا بتوانیم با پایداری کامل شبکه و با کاهش تبعات اجتماعی، از زمستان پیش رو عبور کنیم.