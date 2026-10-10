قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ایران ۱۷۸ هزار و ۴۰۶ تومان و نرخ فروش حواله یورو نیز ۱۹۹ هزار و ۶۸۴ تومان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۷۸ هزار ۴۰۶ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۷۶ هزار و ۸۰۰ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۹۹ هزار و ۶۸۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۹۷ هزار و ۸۸۶ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۸ هزار و ۵۷۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۸ هزار و ۱۴۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه ۲ هزار و ۱۰۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲ هزار و ۸۲ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۶ هزار و ۶۳۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۶ هزار و ۳۹۹ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۸۴۳ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۸۲۶ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۱۱۲ هزار و ۶۷۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۱۱ هزار و ۶۵۷ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۳۲ هزار و ۹۱۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۳۱ هزار و ۷۲۳ تومان است.