رئیس بخش تحقیقات دانه‌های روغنی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر از توانایی تأمین بذر پنج محصول راهبردی خبر داد و گفت: توسعه ارقام پربازده ایرانی، زمینه کاهش وابستگی به واردات بذر را فراهم کرده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی غفاری، رئیس بخش تحقیقات دانه‌های روغنی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در مصاحبه با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست با تأکید بر نقش اصلاح نباتات در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: اصلاح و معرفی ارقام جدید با عملکرد بالا و مقاومت بیشتر در برابر تنش‌های محیطی، از راهکار‌های افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است.

وی افزود: اصلاح نباتات فرآیندی مستمر است که در آن، بوته‌های برتر از میان تنوع ژنتیکی شناسایی و انتخاب می‌شوند تا ارقامی متناسب با نیاز‌های تولید و شرایط محیطی کشور در اختیار کشاورزان قرار گیرند. ارقامی که عملکرد مطلوبی نداشته باشند نیز به‌تدریج جای خود را به ارقام جدیدتر می‌دهند.

توانایی تأمین بذر پنج محصول راهبردی

غفاری با اشاره به اهمیت تولید داخلی بذر دانه‌های روغنی افزود: مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در زمینه پنج محصول راهبردی شامل آفتابگردان، سویا، کلزا، گلرنگ و کنجد، توانایی تأمین بذر مورد نیاز کشور را دارد.

وی با بیان اینکه وابستگی به واردات بذر در شرایط بحرانی می‌تواند امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، افزود: در سال‌های اخیر، واردات بذر آفتابگردان کاهش چشمگیری داشته و در برخی دوره‌ها به صفر رسیده است. در سایر محصولات نیز با افزایش استفاده از ارقام ایرانی، روند کاهش واردات و تقویت تولید داخلی دنبال می‌شود.

حمایت اقتصادی؛ شرط توسعه کشت دانه‌های روغنی

رئیس بخش تحقیقات دانه‌های روغنی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ایجاد صرفه اقتصادی برای کشاورزان را از عوامل اصلی افزایش تولید این محصولات دانست و گفت: تأمین به‌موقع نهاده‌ها، توسعه بیمه کشاورزی، پرداخت تسهیلات و خرید به‌موقع محصولات می‌تواند انگیزه کشاورزان را برای توسعه کشت دانه‌های روغنی افزایش دهد.

غفاری همچنین بر ضرورت همکاری بخش خصوصی با مؤسسات دولتی برای تکمیل زنجیره تولید و فرآوری بذر تأکید کرد.

عملکرد بالاتر ارقام هیبرید با مدیریت زراعی دقیق

وی در تشریح تفاوت ارقام هیبرید با توده‌های بومی گفت: ارقام هیبرید با بهره‌گیری از پدیده «هتروزیس» یا قدرت دورگه‌گی، از ویژگی‌هایی مانند یکنواختی بیشتر، زودرسی و عملکرد بالاتر برخوردارند.

غفاری افزود: دستیابی به ظرفیت عملکردی این ارقام به مدیریت زراعی دقیق‌تری نیاز دارد و کشاورزان باید در زمینه تغذیه وقیق تری نیاز دارد و کشاورزان باید در زمینه تغذیه گیاه و کنترل آفات و بیماری‌ها توجه بیشتری داشته باشند.