مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین از برنامه‌ریزی برای افتتاح رسمی مدرسه قزوینی‌ها در نجف اشرف خبر داد و گفت: پس از سال‌ها پیگیری، این مدرسه در موقوفه محمدعلی آقای امینی در نجف اشرف توسط عتبه علوی احداث و تحویل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، حجت‌الاسلام سیدمصطفی مجیدی گفت: در نشستی که با حضور حجت‌الاسلام سیدعلی خمینی، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امورخیریه کشور و حجت‌الاسلام غلامرضا عادل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امورخیریه کشور در قم برگزار شد و آخرین اقدامات و برنامه‌های مربوط به راه‌اندازی و تجهیز و مدیریت مدرسه قزوینی‌ها در نجف اشرف مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین با اشاره به روند احداث این مدرسه بیان کرد: پس از سال‌ها پیگیری، مدرسه جدید قزوینی‌ها موقوفه محمدعلی آقای امینی در نجف اشرف به همت عتبه علوی احداث و تحویل شده است که این اقدام زمینه را برای احیای ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و حوزوی این موقوفه فراهم می‌کند.

مجیدی ادامه داد: در نشست برگزارشده در قم، درباره برنامه‌ریزی برای آغاز فعالیت مدرسه و فراهم‌کردن مقدمات بهره‌برداری رسمی از آن نیز گفت‌و‌گو شدو امیدواریم درآینده نزدیک شاهد افتتاح این مجموعه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: آیین افتتاح رسمی مدرسه قزوینی‌ها در نجف اشرف باحضور مسئولان کشوری و ایرانی وجمعی ازعلماوشخصیت‌های حوزوی عراقی برگزارخواهدشد.