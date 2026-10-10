جانشین معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا تا نیمه آبان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جانشین معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد از توزیع بیش از سه هزار دوز واکسن آنفلوانزا در داروخانه‌های استان خبر داد و گفت: بهترین زمان تزریق این واکسن تا نیمه آبان است.

نجفی با اشاره به تأخیر در تأمین واکسن آنفلوانزا در سال جاری، اظهار کرد: فرایند ثبت سفارش، انتقال ارز و حمل‌ونقل واکسن به دلیل شرایط خاص کشور با تأخیر مواجه شد و توزیع آن از اوایل مهر در داروخانه‌ها آغاز شده است.

وی افزود: سهمیه استان از واکسن‌های وارداتی متناسب با سهم یک‌درصدی آن از کل کشور تعیین می‌شود و از ابتدای مهر تاکنون، سه هزار و ۴۶۰ دوز واکسن از طریق داروخانه‌های استان توزیع شده است.

جانشین معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اینکه واکسن‌های آنفلوانزا امسال از چین و فرانسه تأمین شده‌اند، گفت: تاکنون حدود سه هزار دوز واکسن سه‌ظرفیتی چینی و ۴۰۰ تا ۵۰۰ دوز واکسن فرانسوی در داروخانه‌های استان توزیع شده است و توزیع محموله‌های بعدی نیز ادامه خواهد داشت.

نجفی با اشاره به اینکه واکسن آنفلوانزا از طریق داروخانه‌ها و همچنین مراکز بهداشتی توزیع می‌شود، بیان کرد: واکسیناسیون رایگان گروه‌های پرخطر از جمله مادران باردار و بیماران خاص و صعب‌العلاج، از طریق معاونت بهداشتی و بر اساس ضوابط تعیین‌شده انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه اوج شیوع آنفلوانزا معمولاً اواخر آذر و اوایل دی است، بهترین زمان تزریق واکسن را تا نیمه آبان اعلام کرد و افزود: با این حال، تزریق واکسن برای گروه‌های پرخطر در زمان‌های دیگر نیز می‌تواند مفید باشد.