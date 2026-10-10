مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: درمان اختلالات روان‌شناختی معمولاً به پیگیری و ممارست نیاز دارد و ادعای بهبود قطعی با شرکت در یک کلاس یا استفاده از روشی گران‌قیمت و کوتاه‌مدت، مبنای علمی ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا شالبافان در برنامه روی خط خبر شبکه خبر درباره جایگاه دانش روان‌شناسی در کشور، با اشاره به امکان ارائه برخی توصیه‌های عمومی برای حفظ سلامت روان گفت آموزش راهکار‌هایی مانند مدیریت استرس، تنظیم خواب و بیداری، فعالیت بدنی و استفاده از روش‌های تنفسی می‌تواند مفید باشد؛ اما این توصیه‌ها جایگزین درمان تخصصی نیستند.

او از مردم خواست برای دریافت اطلاعات سلامت روان به منابع معتبر، از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، وزارت بهداشت و رسانه‌های رسمی مراجعه کنند. به گفته شالبافان، این وزارتخانه راهنما‌های خودمراقبتی را منتشر کرده است و مردم می‌توانند از این منابع استفاده کنند.

تأکید بر توجه به سوگ و مراجعه در صورت تداوم مشکلات

شالبافان با بیان اینکه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌توانند بر سلامت روان مردم اثر بگذارند، گفت تداوم نگرانی‌ها پس از عبور از مرحله اولیه بحران ممکن است فشار روانی را افزایش دهد. او همچنین سوگ را از عواملی دانست که می‌تواند افراد را تحت تأثیر قرار دهد.

به گفته او، برخی نشانه‌های سوگ ممکن است در هفته‌های نخست پس از فقدان تجربه شود و حمایت خانواده، دوستان و حضور در جمع می‌تواند کمک‌کننده باشد. بااین‌حال، اگر مشکلات بیش از این مدت ادامه پیدا کند یا فرد نتواند به عملکرد معمول خود بازگردد، مراجعه برای دریافت کمک تخصصی ضروری است.

شالبافان با اشاره به از دست دادن عزیزان در جریان بحران و جنگ اخیر گفت افرادی که مراجعه حضوری برایشان دشوار است، می‌توانند با شماره ۱۹۰ تماس بگیرند و با کارشناسان وزارت بهداشت صحبت کنند.

استرس مزمن و افزایش تحریک‌پذیری

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، استرس مزمن را یکی از عوامل اصلی افزایش تحریک‌پذیری دانست و گفت کمبود خواب، مشغله‌های روزمره و گذراندن ساعات طولانی خارج از خانه نیز ممکن است بر وضعیت روانی افراد اثر بگذارد.

او افزود اطلاع‌رسانی درباره اضطراب، استرس و افسردگی و راه‌های مراجعه برای درمان بخشی از وظایف وزارت بهداشت است، اما کاهش عوامل استرس‌زا به همکاری نهاد‌های مختلف نیاز دارد. به گفته شالبافان، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و بخش عمده این عوامل خارج از اختیارات مستقیم این وزارتخانه قرار دارد.

وی همچنین استرس مزمن را از عوامل افزایش تحریک‌پذیری دانست و خواستار همکاری نهاد‌های مختلف برای کاهش عوامل استرس‌زا شد.

شالبافان با اشاره به نقش وزارت بهداشت در حوزه سلامت به معنای عام آن گفت سلامت روان نیز بخشی مهم از این حوزه است، اما مدیریت بسیاری از عوامل اثرگذار بر آن به همکاری بخش‌های مختلف وابسته است. او از فعالیت کارگروه سلامت روان و اجتماعی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی خبر داد و تأکید کرد این کارگروه برای اثرگذاری بیشتر به تقویت و هم‌افزایی دستگاه‌ها نیاز دارد.