مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس از اختصاص هشت شعبه تخصصی قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس در نشست بررسی مسائل حقوقی و قضایی صنعت برق در فارس در شیراز از اختصاص هشت شعبه تخصصی قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق در استان خبر داد.

نواب قائدی با اشاره به چالش‌های صنعت برق فارس گفت: تجاوز به حریم خطوط انتقال برق، مشکلات تملک زمین برای ساخت پست‌های برق، سرقت سیم و تجهیزات شبکه، استخراج غیرمجاز رمزارز‌ها و استفاده غیرمجاز از برق، از مهم‌ترین مشکلات این حوزه است که برای رفع آنها همکاری دستگاه قضایی ضروری است.

وی افزود: سرقت تجهیزات و استفاده غیرمجاز از برق علاوه بر ایجاد خسارت به شبکه، می‌تواند موجب خاموشی در مناطق مختلف و تضییع حقوق عمومی مردم شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس با قدردانی از همکاری رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان شیراز و قضات استان در رسیدگی به پرونده‌های صنعت برق، اظهار کرد: اختصاص شعب تخصصی قضایی می‌تواند به تسریع رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق کمک کند.

قایدی همچنین از شهروندان خواست از ساخت‌وساز در حریم خطوط برق خودداری کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس افزود: این اقدام علاوه بر تبعات قضایی، خطر برق‌گرفتگی و تهدید جان افراد را به همراه دارد و می‌تواند پایداری شبکه برق و حقوق عمومی شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.