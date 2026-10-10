معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۵۰ درصدی کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از هموطنان خبر داد و گفت: در مرحله اول امروز حساب کالابرگ افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ۵۰۰ هزار تومان شارژ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یعقوب اندایش با اعلام اینکه حساب کالابرگ هموطنان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد ۱۵ مهر یک میلیون تومان شارژ شده بود، گفت: با هدف افزایش قدرت خرید هموطنان دهک‌های پایین درآمدی، امروز مجدد ۵۰۰ هزار تومان دیگر به حساب کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از هموطنان واریز شد.

معاون رفاه وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی حمایت حداکثری ازدهک‌های پایین درآمدی راهبرد دولت خواند و گفت: مشمولان این مرحله طرح افزایش اعتبار کالابرگ برای استمرار دریافت کالابرگ‌های یک میلیون و پانصد هزار تومانی سه ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه ملی دولت من، فرم خوداظهاری را خود پر کنند.

فرم خوداظهاری اطلاعت هویتی و درآمدی خود را به روز رسانی کنید

آقای اندایش همچنین با بیان اینکه همچنان حساب کالابرگ تعداد کمی از هموطنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شارژ نشده است، گفت: این افرد یک هفته فرصت دارند با مراجعه به سامانه ملی دولت من، با پر کردن فرم خوداظهاری اطلاعت هویتی و درآمدی خود را به روز رسانی کنند تا کارشناسان این دو نهاد حمایتی اقدامات لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: پس از بررسی الکترونیکی و میدانی، در صورت احراز مشمولیت افزایش کالابرگ، شارژ اعتبار شارژ خواهد شد.

اندایش خاطرنشان کرد: دولت برای افزایش رقم کالابرگ سایر اقشار آسیب‌پذیر غیر از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، با تأمین و تخصیص منابع، تصمیم‌های لازم را در مراحل بعدی خواهد گرفت.