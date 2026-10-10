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معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۵۰ درصدی کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از هموطنان خبر داد و گفت: در مرحله اول امروز حساب کالابرگ افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ۵۰۰ هزار تومان شارژ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یعقوب اندایش با اعلام اینکه حساب کالابرگ هموطنان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد ۱۵ مهر یک میلیون تومان شارژ شده بود، گفت: با هدف افزایش قدرت خرید هموطنان دهکهای پایین درآمدی، امروز مجدد ۵۰۰ هزار تومان دیگر به حساب کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از هموطنان واریز شد.
معاون رفاه وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی حمایت حداکثری ازدهکهای پایین درآمدی راهبرد دولت خواند و گفت: مشمولان این مرحله طرح افزایش اعتبار کالابرگ برای استمرار دریافت کالابرگهای یک میلیون و پانصد هزار تومانی سه ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه ملی دولت من، فرم خوداظهاری را خود پر کنند.
آقای اندایش همچنین با بیان اینکه همچنان حساب کالابرگ تعداد کمی از هموطنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شارژ نشده است، گفت: این افرد یک هفته فرصت دارند با مراجعه به سامانه ملی دولت من، با پر کردن فرم خوداظهاری اطلاعت هویتی و درآمدی خود را به روز رسانی کنند تا کارشناسان این دو نهاد حمایتی اقدامات لازم را انجام دهند.
وی ادامه داد: پس از بررسی الکترونیکی و میدانی، در صورت احراز مشمولیت افزایش کالابرگ، شارژ اعتبار شارژ خواهد شد.
اندایش خاطرنشان کرد: دولت برای افزایش رقم کالابرگ سایر اقشار آسیبپذیر غیر از کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، با تأمین و تخصیص منابع، تصمیمهای لازم را در مراحل بعدی خواهد گرفت.