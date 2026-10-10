شبکه رادیویی صبا در جدول پخش برنامه‌های خود، با پخش «گز و پولکی» به بازخوانی فرهنگ عامه اصفهان و با برنامه «بیمارستان صبا» به بررسی طنزآمیز تأثیر عادت‌های روزمره بر سلامت می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «گز و پولکی» که از تولیدات صدای مرکز اصفهان است، در راستای تعامل و هم‌افزایی میان شبکه‌های سراسری و مراکز استانی، با نگاهی طنز به آداب‌ورسوم و روایات بومی اصفهان می‌پردازد.

این برنامه با بهره‌گیری از نمایش‌های طنز و موسیقی، سهمی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی این خطه دارد و به تهیه‌کنندگی زهرا فدایی، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۴:۴۰ از رادیو صبا پخش می‌شود.

همچنین برنامه آموزشی-طنز «بیمارستان صبا» در قسمت روز شنبه ۱۸ مهر، موضوع «عادت‌ها» را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد.

این برنامه با بهره‌گیری از موقعیت‌های نمایشی و شخصیت‌های خیالی، ضمن شوخی با رفتار‌های ناصحیح نظیر کم‌تحرکی و تغذیه نامناسب، مخاطبان را به اصلاح سبک زندگی و توجه به سلامت تشویق می‌کند.

«بیمارستان صبا» به تهیه‌کنندگی وحید کمالی‌زاده، روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶:۴۵ روی آنتن می‌رود.