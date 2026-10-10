وی بیان کرد: دامنه بازرسی‌ها، مشترکان دیماندی، سوله‌ها، واحدهای تولیدی، دامداری‌ها و مرغداری‌ها، سنگ‌بری‌ها، کارگاه‌ها، شهرک‌های صنعتی و سوله‌های متروکه را دربر گرفت و شناسایی مراکز پرریسک و موارد مشکوک به استفاده غیرمجاز از برق در اولویت اقدامات اجرایی قرار داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار و حفظ پایداری شبکه برق گفت:برخورد با مصارف غیرمجاز و تخلف های مرتبط با بهره‌برداری از شبکه برق، با جدیت دنبال می‌شود و همه ی موارد شناسایی‌شده باید از مسیرهای قانونی پیگیری شود.