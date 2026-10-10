به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان گفت:رزمایش تخصصی حراست برق استان لرستان با هدف شناسایی و برخورد با مصارف غیرمجاز برق، مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و صیانت از شبکه توزیع برق در استان اجرا ش
شیرزاد جمشیدی افزود:در این رزمایش ۴۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر) کشف و ۲۰۰ مورد استفاده غیرمجاز از برق در استان شناسایی شد.
شیرزاد جمشیدی افزود:در این رزمایش ۴۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر) کشف و ۲۰۰ مورد استفاده غیرمجاز از برق در استان شناسایی شد.