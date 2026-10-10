به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کودکان و نوجوانان حاضر در این نمایشگاه با نمونه‌ هایی از نقاشی سنتی و قهوه‌ خانه‌ای ایران مواجه شدند و برداشت و خیال خود را آزادانه بر کاغذ ثبت کردند.

از میان این آثار، ۴۸ اثر انتخاب شد و عناصر کودکانه آنها در یک بوم بزرگ به ابعاد ۱.۶×۱۰.۲ متر، با همراهی سه هنرمند و در ساختار تصویری نقاشی سنتی ایران، گسترش یافت.

این نمایشگاه ۲ ماه در موزه هنر‌های دینی امام علی (ع) واقع در خیابان ولیعصر، روبروی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک ۳۵ دایر است.