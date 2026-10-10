شرکت عمران شهر‌های جدید از پیگیری روند تکمیل واحد‌های نهضت ملی مسکن و آماده‌سازی زمین برای مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف تسهیل خانه‌دار شدن متقاضیان خبر داد.

تسریع در تکمیل واحد‌های مسکونی و تخصیص زمین در شهر‌های جدید

تسریع در تکمیل واحد‌های مسکونی و تخصیص زمین در شهر‌های جدید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، شرکت عمران شهرهای جدید از برنامه‌ریزی برای تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی و واگذاری اراضی حمایتی خبر داد.

این اقدامات با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای سکونتی متقاضیان واجد شرایط و حمایت از خانواده‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

در بخش نهضت ملی مسکن، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام، بررسی موانع اجرایی و پیگیری پیشرفت عملیات ساخت دنبال می‌شود.

همچنین هماهنگی میان بخش‌های مسئول برای فراهم‌کردن شرایط تحویل واحدها به متقاضیان واجد شرایط ادامه دارد.

در حوزه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز آماده‌سازی زمین و فراهم‌کردن مقدمات واگذاری به مشمولان پیگیری می‌شود.

تأمین زیرساخت‌های ضروری در اراضی آماده‌سازی‌شده، از اقدامات مؤثر برای تسهیل استقرار خانوارها در شهرهای جدید به شمار می‌رود.

تکمیل خدمات زیربنایی از جمله آب، برق و سایر امکانات مورد نیاز، نقش مهمی در فراهم‌شدن شرایط سکونت پایدار دارد.

شرکت عمران شهرهای جدید، پیشبرد هم‌زمان طرح‌های مسکن، آماده‌سازی اراضی و توسعه خدمات شهری را دنبال می‌کند.

بر این اساس، تسریع در واگذاری‌ها در کنار رفع موانع اجرایی و تأمین زیرساخت‌ها، از محورهای اصلی برنامه‌های این شرکت اعلام شده است.

هدف از این اقدامات، افزایش دسترسی متقاضیان واجد شرایط به مسکن و زمین و فراهم‌کردن زمینه زندگی مناسب در شهرهای جدید است.