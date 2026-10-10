رئیس کل دادگستری استان البرز گفت : از مجموع ۶۶۶ مدرسه استان که باید تعیین تکلیف شوند، در سال جاری ۵۶ سند رسمی اخذ شده و ۱۲۰ پرونده نیز مراحل صدور سند را طی کرده و آگهی‌های مربوط به آنها انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز به ریاست حسین فاضلی هریکندی و با محوریت ارائه گزارش مصوبات پیشین و آخرین وضعیت شهرک صنعتی اشتهارد، پیگیری صدور اسناد مدارس استان، تالاب صالحیه، گزارش دستگاه‌های خدمات‌رسان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی در این نشست با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم به منظور مدیریت مصرف انرژی به‌ویژه با توجه به مشکلاتی که در تولید گاز کشور به واسطه حملات رژیم غاصب صهیونی و آمریکای جنایتکار به وجود آمده است گفت: اینکه در استان کمبود گاز داشته باشیم و وسایل گرمایشی ویلا‌های غیرمجاز یا حتی مجاز برای اقامت تفریحی احتمالی صاحبان آن در آخر هفته به صورت دائم روشن بماند قابل پذیرش نیست.

وی در ادامه دستور داد: دستگاه‌های خدمات‌رسان برق و گاز، طرح ضربتی اجرا و ضمن برخورد با ویلا‌های غیرمجاز، مصرف ویلا‌های مجاز نیز محدود و مورد رصد قرار گیرد و بیان کرد: دادستان‌ها در همه حوزه‌های قضایی استان ماموریت دارند همکاری لازم را در جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و مدیریت مصرف ویلا‌ها با دستگاه‌های خدمات‌رسان داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به گزارش دادستان عمومی و انقلاب اشتهارد و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز در خصوص پیگیری و اجرای مصوبات شورا، بیان کرد: در جلسه گذشته چهار مصوبه در خصوص شهرک صنعتی اشتهارد به تصویب رسید که یکی از مهم‌ترین آنها تعیین تکلیف لجن انباشته‌شده در یکی از لگن‌های تصفیه‌خانه این شهرک که موجب آلودگی زیست‌محیطی و انتشار بوی نامطبوع شده بود و با پیگیری‌های انجام مجوز انتقال پسماند به «زرندیه» اخذ و تاکنون حدود دو هزار تن از این لجن به «کارخانه سیمان ساوه» منتقل شده است.

دیگر بخش اظهارات رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در این نشست در خصوص پیگیری «صدور اسناد مدارس فاقد سند» استان به عنوان مصوبات شورا بود که وی با اعلام اینکه در «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و آیین‌نامه‌های آن، تکالیف مشخص شده است گفت: با استفاده از ظرفیت هیئت‌های موضوع «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» تاکنون مدارسی که از جانب آموزش و پرورش اعلام شده تعیین تکلیف شده یا در مراحل نهایی قرار دارد و حسب اظهارات مدیرکل آموزش و پرورش استان از مجموع املاک ۶۶۶ مدرسه‌ای که باید تعیین تکلیف شوند در سال جاری ۵۶ سند رسمی اخذ شده و ۱۲۰ پرونده نیز مراحل صدور سند را طی کرده و آگهی‌های مربوط به آنها انجام شده است.

وی در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با اعلام اینکه آموزش و پرورش باید در خصوص املاک در اختیار خود پیگیری جدی‌تری داشته باشد به معاون قضایی خود ماموریت داد تا با تشکیل کارگروهی با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک و مدیرکل آموزش و پرورش استان و سایر دستگاه‌های مرتبط، تا پایان سال جاری نسبت به تعیین تکلیف مدارس اقدام کنند.

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز نیز در این نشست، بر ضرورت تعیین تکلیف اسناد رسمی مدارس استان تأکید کرد و گفت: انتظار داریم فرآیند‌های ثبتی مربوط به مدارس استان با جدیت دنبال شود تا تمامی مدارس دارای سند رسمی و وضعیت مالکیت آنها مشخص شود.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در توسعه فضا‌های آموزشی استان افزود: در موضوع اراضی واگذار شده به آموزش و پرورش از سوی شهرداری‌ها، انتظار می‌رود در چارچوب مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی همکاری لازم را برای رفع این دغدغه آموزش و پرورش به عمل آورند.

احمد نوروزی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان البرز نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در راستای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های صدور سند مدارس، اظهار کرد: پس از دستور رئیس کل دادگستری استان، با حضور در جلسات کمیسیون‌های تعیین تکلیف و ساماندهی و با مشارکت معاونان و قضات محاکم و دادگاه تجدیدنظر، مسائل و مشکلات موجود در فرآیند صدور اسناد مورد بررسی و برای رفع آنها راهکار‌های لازم ارائه شد.

وی در ادامه با ارائه آماری از وضعیت پرونده‌های مطرح‌شده در حوزه‌های قضایی استان گفت: در ناحیه سه کرج ۴۹ پرونده مطرح بود که ۳۵ پرونده منتهی به رأی شد و در ناحیه یک کرج نیز از ۳۷ پرونده، ۷ پرونده منتهی به رأی شده و سایر پرونده‌ها در حال رسیدگی است؛ در چهارباغ نیز از ۲۱ پرونده، ۱۵ پرونده منتهی به رأی شد. در ساوجبلاغ ۲۴ پرونده مطرح بود که برای ۴ پرونده رأی منفی و برای ۱۳ پرونده رأی صادر شده است؛ در نظرآباد از مجموع ۳۸ پرونده، ۳۰ پرونده منتهی به رأی شده و ۸ رأی منفی صادر شده است همچنین در فردیس از ۴۵ پرونده، ۱۰ پرونده منتهی به رأی مثبت و ۴ پرونده منتهی به رأی منفی شده و سایر پرونده‌ها در حال رسیدگی است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشتهارد به عنوان دیگر سخنران این نشست، درباره فاز دوم تصفیه‌خانه شهرک صنعتی اشتهارد نیز گفت: این پروژه در حال حاضر حدود ۵۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و انتظار می‌رود با رفع موانع موجود، روند اجرای آن تسریع شود.

اکبری فیض‌آبادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش آلایندگی تصفیه‌خانه شهرک صنعتی اشتهارد اظهار کرد: میزان آلایندگی خروجی تصفیه‌خانه نسبت به گذشته حدود ۸۵ درصد کاهش یافته و مذاکرات برای بازچرخانی پساب نیز با برخی واحد‌های صنعتی انجام شده است که آزمایش‌های اولیه آن در ماه جاری انجام خواهد شد.

فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز نیز با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی آموزش و پرورش استان گفت: در سال تحصیلی جدید مجموعاً بیش از ۵۳۰ هزار دانش‌آموز در ۲۴۰۰ مدرسه دولتی و غیردولتی شروع به تحصیل کردند.

وی با تقدیر از حمایت‌های رئیس کل دادگستری استان البرز در زمینه صدور اسناد مدارس تأکید کرد: با توجه به اقدامات انجام‌شده در یک سال اخیر، روند اخذ اسناد نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و انتظار داریم با استمرار حمایت دستگاه قضایی و مجموعه ثبتی استان، این فرآیند با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

قربانعلی محمدپور رودپشتی، سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان البرز نیز با قدردانی از پیگیری‌های دستگاه قضایی، فرمانداری اشتهارد و شرکت خدماتی شهرک صنعتی گفت: حدود ۲ هزار تن پسماند که طی بیش از دو دهه در شهرک صنعتی اشتهارد انباشته شده بود که با همکاری دستگاه‌های مسئول در حال انتقال و مدیریت است؛ تاکنون حدود ۶۵ تا ۷۰ دستگاه کامیون، پسماند‌های انباشته‌شده را از محل خارج کرده‌اند که این اقدام حاصل پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد در شهرستان اشتهارد بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان البرز همچنین به اجرای یکی از مصوبات پیشین شورای حفظ حقوق بیت‌المال در خصوص مدیریت گردوغبار در «تالاب صالحیه» اشاره کرد و گفت: با اخذ مجوز از کارگروه ملی مدیریت گردوغبار، عملیات اجرایی این طرح روز‌های گذشته آغاز شده و در مرحله نخست، حذف زهکش‌ها به‌صورت پایلوت در محدوده‌ای به طول حدود سه کیلومتر در دستور کار قرار گرفته است.