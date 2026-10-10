پیشرفت اجرایی طرح تولید آهن اسفنجی آرتا به ۶۵ درصد رسید.این کارخانه با ظرفیت تولیدِ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در سال، نقش مهمی در تأمین مواد اولیه‌ی واحد‌های فولادی استان اردبیل خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل کارخانه آهن اسفنجی اردبیل با ظرفیت تولیدِ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در سال، نقش مهمی در تأمین مواد اولیه ی واحدهای فولادی استان خواهد داشت.

مدیرعامل مجتمع فولاد و الماس آرتاویل، در بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از کارخانه آهن اسفنجی اردبیل، اظهار کرد: قرارداد اجرای این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن مبادله شده و ارزش این قرارداد ۱۱۰ میلیون یورو است.

عزیز محمدی افزود: تاکنون بیش از ۶۶ درصد از خط تولید این کارخانه پیشرفت فیزیکی داشته و زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله آب، برق و گاز نیز به پیشرفت ۷۶ درصدی رسیده است.

مدیرعامل مجتمع فولاد و الماس آرتاویل با اشاره به قرارداد این مجموعه با تصفیه‌خانه اردبیل گفت: تصفیه‌خانه اردبیل در فاصله ۱۲ کیلومتری این مجموعه قرار دارد و پساب خروجی آن پس از تصفیه کامل در چرخه فعالیت کارخانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

محمدی ادامه داد: استفاده از پساب تصفیه‌شده در این مجموعه، بخشی از نیاز آبی کارخانه را تأمین خواهد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در این مجموعه بیان کرد: این واحد تولیدی می‌تواند حدود ۴۰۰ شغل مستقیم و هزاران شغل غیرمستقیم ایجاد کند.

مدیرعامل مجتمع فولاد و الماس آرتاویل تصریح کرد: آهن اسفنجی محصول مرحله احیای سنگ‌آهن است که در مراحل بعدی می‌تواند به‌عنوان ماده اولیه برای تولید فولاد و شمش مورد استفاده قرار گیرد.

محمدی بیان کرد: راه‌اندازی این مجموعه تنها به تولید آهن اسفنجی محدود نمی‌شود، بلکه این پروژه می‌تواند در شکل‌گیری و تکمیل زنجیره فولاد در استان اردبیل نقش داشته باشد.