به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل پست مازندران، در آیین تجلیل از کارکنان اداره پست شهرستان نور به مناسبت روز جهانی پست، از برنامه‌ریزی برای تقویت نیروی انسانی و بهبود زیرساخت‌های خدمات پستی استان خبر داد.

حسین کرمی،با اشاره به کمبود نیروی انسانی در ادارات پست مازندران، به‌ویژه در غرب استان، گفت: جذب نیروی شرکتی برای تقویت شبکه پستی استان در دستور کار قرار دارد و شهرستان نور نیز با توجه به کمبود نیرو و عملکرد مطلوب، از اولویت‌های این برنامه خواهد بود.

وی تأکید کرد: نیرو‌های جذب‌شده برای شهرستان نور در همین شهرستان به کار گرفته می‌شوند و به مرکز استان منتقل نخواهند شد.

مدیرکل پست مازندران، فرسودگی ساختمان اداره پست نور و تجهیزات خدمات‌رسانی را از مشکلات این مجموعه برشمرد و خواستار پیگیری برای احداث ساختمان جدید و نوسازی تجهیزات شد.

وی افزود: تجهیزات فرسوده موجب افزایش زمان انتظار مردم در باجه‌ها می‌شود و با حمایت مسئولان استانی، تلاش می‌کنیم شرایط خدمات‌رسانی را بهبود ببخشیم.

کرمی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های هوشمند پستی گفت: طرح ملی جی‌نف با هدف شناسایی مکان‌ها، اختصاص شناسه یکتا و ثبت اطلاعات مکانی، نقش مهمی در مدیریت شهری، امدادرسانی و ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی دارد.

وی میزان پیشرفت این طرح در استان را حدود ۸۸ درصد در بخش شهری و ۷۶ درصد در بخش روستایی اعلام کرد و افزود: در شهرستان نور نیز پیشرفت طرح در بخش شهری حدود ۸۵ درصد و در مناطق روستایی بیش از ۷۵ درصد است و تلاش برای تکمیل اطلاعات مناطق باقی‌مانده ادامه دارد.

مدیرکل پست مازندران همچنین از اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر نور در اجرای طرح پلاک‌کوبی با کد QR قدردانی کرد و گفت: این اقدام می‌تواند در تسهیل خدمات شهری، امدادرسانی و دسترسی به اطلاعات مکانی مؤثر باشد.

کرمی با اشاره به تحول شبکه پست از خدمات سنتی به خدمات هوشمند اظهار داشت: در نیمه نخست سال، حدود ۱۳۸ میلیون خدمت در شبکه پست کشور ارائه شد که حدود ۴۰ میلیون مورد آن خدمات هوشمند و الکترونیکی بوده است.

وی افزود: در این مدت نزدیک به ۹۷ تا ۹۸ میلیون مرسوله در کشور جابه‌جا شد و سهم استان مازندران از مرسولات وارده و صادره، بیش از هشت میلیون مرسوله بوده است.

مدیرکل پست مازندران با اشاره به فعالیت حدود ۵۵۰ نیروی انسانی در شبکه پست استان، ضریب تعادل درآمد و هزینه این مجموعه را حدود ۹۱ درصد اعلام کرد و خواستار حمایت برای تقویت منابع مالی، تأمین تجهیزات و افزایش بهره‌وری شد.

کرمی همچنین رضایتمندی مردم را معیار اصلی ارزیابی عملکرد شبکه پست دانست و تأکید کرد رسیدگی به درخواست‌ها و شکایت‌های مردم و کاهش زمان انتظار مراجعان باید در اولویت برنامه‌های این مجموعه قرار گیرد.

در پایان این مراسم، پنج نفر از کارکنان اداره پست شهرستان نور به‌عنوان کارکنان نمونه استانی معرفی و از کارکنان پست شهرستان نور تجلیل به عمل آمد.