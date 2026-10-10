وزیر جهاد کشاورزی گفت: اصلاح ساختار تخصیص ارز ترجیحی و انتقال یارانه‌ها از ابتدای زنجیره تولید به حساب مردم، به افزایش تولید برخی محصولات اساسی منجر شد.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری در آئین آغاز سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ که امروز شنبه ۱۸ مهرماه با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری در کرج برگزار شد، اقدامات دولت در تسریع کاهش تصدی گری دولت و به ویژه حذف پرداخت ارز دولتی به واردکنندگان را زمینه ساز افزایش تولید دانست و تصریح کرد: این اقدام با وجود خروج بخشی از سرمایه در گردش از بخش کشاورزی، افزایش تولید برخی محصولات اساسی را به دنبال داشت.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش تولید محصولات اساسی در سال زراعی گذشته تأکید کرد: بخش کشاورزی با وجود محدودیت منابع، شرایط جنگی و فشار‌های ناشی از محاصره، تاب‌آوری قابل توجهی از خود نشان داد و اجازه نخواهد داد امنیت غذایی کشور از ناحیه کشاورزی آسیب ببیند.

وی با قدردانی از نگاه علمی و دقیق رئیس‌جمهور به بخش کشاورزی گفت: برگزاری بیش از هفت جلسه تخصصی با حضور رئیس‌جمهور و دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی، در حوزه‌های مختلف فنی، نقش مؤثری در پیشبرد کشاورزی علمی و دانش‌بنیان داشته و رهنمود‌های رئیس‌جمهور نیز از عوامل تقویت تاب‌آوری بخش کشاورزی در شرایط دشوار بوده است.

نوری با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در سال زراعی گذشته افزود: با وجود محدودیت منابع، شرایط جنگی و محاصره، رشد قابل توجهی در بخش کشاورزی محقق شد و این بخش به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور، نقش خود را در تأمین امنیت غذایی ایفا کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آثار اصلاح سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای بر تولید کشاورزی اظهار کرد: اصلاح ساختار تخصیص ارز ترجیحی و انتقال یارانه‌ها از ابتدای زنجیره تولید به حساب مردم،

به گفته او، تولید ذرت دانه‌ای سه برابر و تولید دانه‌های روغنی دو برابر شده است. تولید محصولاتی مانند جو نیز افزایش یافته که از نتایج این سیاست و تغییرات ایجادشده در سازوکار حمایت از تولید به شمار می‌رود.

نوری با تأکید بر اهمیت تکمیل سامانه‌ها و ارتقای دقت آمار در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی گفت: صادرات تنها ابزاری برای ارزآوری نیست، بلکه می‌تواند به تنظیم عرضه و تقاضا، حمایت از تولیدکنندگان و مدیریت بازار محصولات کشاورزی کمک کند.

وی افزود: با تأکید رئیس‌جمهور بر استفاده از ظرفیت صادرات برای تنظیم بازار، پیش‌بینی‌های تولید از سال قبل در اختیار بازرگانان قرار می‌گیرد تا از محدودیت‌ها و ظرفیت‌های موجود آگاه باشند. همچنین، واردات و صادرات به‌صورت هم‌زمان و متناسب با نیاز‌های کشور دنبال شده است.

وزیر جهاد کشاورزی، تناسب عرضه و تقاضا و مدیریت هم‌زمان تجارت خارجی را از الزامات پایداری بازار محصولات کشاورزی دانست و بر ضرورت تکمیل سامانه‌ها و دسترسی مدیران به آمار دقیق برای تصمیم‌گیری مؤثر تأکید کرد.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش‌های رئیس‌جمهور برای پیشبرد مذاکرات و پایان دادن به سایه جنگ بر کشور گفت: تیم مذاکره‌کننده با نظر و حمایت رئیس‌جمهور و بر اساس مجوز‌های صادرشده، تلاش خود را انجام می‌دهد و این مسیر، راهی درست و عقلایی است.

وی با بیان اینکه اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بر وضعیت غذا و انرژی در جهان تأثیر گذاشته است، ابراز امیدواری کرد؛ مذاکرات به نتیجه برسد و فشار‌های تحمیل‌شده بر اقتصاد و معیشت خانوار‌های ایرانی کاهش یابد.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و دشمنان بخواهند عزت و استقلال مردم ایران را هدف قرار دهند، کارگزاران بخش کشاورزی و تأمین‌کنندگان امنیت غذایی کشور، در کنار کشاورزان، اجازه نخواهند داد امنیت غذایی کشور از ناحیه کشاورزی آسیب ببیند.