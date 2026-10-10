مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی، از صدور ۱۰ هزار گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیکی برای تسهیل فرآیند‌های اداری شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت احوال استان با تأکید بر استقرار دولت هوشمند و ضرورت ارتقای شاخص‌های بهره‌وری، از تحقق دستاوردهای نوین در حوزه‌ی خدمات الکترونیک هویتی و تسهیل فرآیندهای اداری برای شهروندان خبر داد.

محمدزاده با اشاره به آمار عملکردی این دستگاه در بخش گواهی‌های انحصار وراثت افزود: تاکنون، ۱۰ هزار درخواست صدور گواهی انحصار وراثت رسیدگی شده است که با همت همکاران، بیش از ۹۵ درصد این درخواست‌ها نهایی و گواهی مربوطه به‌صورت کاملاً الکترونیک برای وراث صادر گردیده است.

وی با بیان اینکه این فرآیند موجب کاهش مراجعات حضوری و حذف هزینه‌های سربار اداری شده است، افزود: الکترونیکی شدن این خدمات، گامی بلند در راستای تکریم ارباب‌رجوع و افزایش نرخ رضایت‌مندی عمومی بوده که با استقبال شایسته هم‌استانی ها نیز همراه شده است.

محمدزاده به حوزه اصلاح ساختار خانوار اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۰ هزار درخواست اصلاح ساختار خانوار به سامانه واصل شده که با دقت و سرعت رسیدگی بالا، تمامی این پرونده‌ها به‌جز ۳۷ مورد، تعیین تکلیف شده و نهایی شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان در تبیین پراکندگی جغرافیایی این خدمات افزود: بررسی آمارهای استانی، شهرستان بیرجند در هر دو حوزه انحصار وراثت و اصلاح ساختار خانوار بالاترین حجم مراجعات و درخواست‌ها را به خود اختصاص داده، شهرستان عشق‌آباد در زمینه انحصار وراثت و شهرستان خوسف در زمینه اصلاح ساختار خانوار، کمترین تعداد ثبت درخواست را داشته‌اند.

به گفته محمدزاده راهبرد اصلی این مجموعه، استمرار مسیر هوشمندسازی و حذف فرآیندهای زمان‌بر سنتی است تا با تکیه بر زیرساخت‌های الکترونیک، خدمات هویتی در کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین سطح دقت به مردم خراسان جنوبی ارائه شود.