به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حکمت‌الله همتی‌نژاد مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه گفت: این بازرسی‌ها با همراهی گشت مشترک جهاد کشاورزی، اداره تعزیرات حکومتی و اداره صمت در شهرستان انجام می‌شود.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ۱۱ واحد خبازی به دلیل تخلفاتی از جمله کم‌فروشی، عدم درج تابلو، گران‌فروشی پلاستیک و عدم فعالیت شناسایی و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

همتی‌نژاد با تأکید بر استمرار نظارت‌ها اظهار کرد: بازرسی از واحدهای خبازی شهرستان همچنان ادامه دارد و در راستای صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تخلفات، این نظارت‌ها تشدید خواهد شد.