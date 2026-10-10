به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حیدر آسیابی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان شمالی، توسعه فرصت‌های اشتغال و حرفه‌آموزی در اندرزگاه‌ها را از الزامات بنیادین تحول در نظام زندانبانی برشمرد و اظهار کرد: ماموریت سازمان زندان‌ها صرفا نگهداری از مجرمان نیست، بلکه باید زمینه اصلاح، توانمندسازی و بازگشت سالم آنان به جامعه فراهم شود.

وی در این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، مأموریت‌های سازمان را خطیر و چندوجهی دانست و بر ضرورت توجه هم‌زمان به کرامت انسانی مددجویان، فرایند اصلاح و تربیت آنان و صیانت از خانواده‌های‌شان تأکید کرد.

آسیابی با اشاره به مقوله حمایت از خانواده مددجویان تصریح کرد: معیشت و کرامت خانواده زندانیان باید همواره مورد توجه باشد تا از بازتولید چرخه آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود

وی افزود: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت خیرین و تقویت حمایت‌های مادی و معنوی از این قشر، رسالتی همگانی است.

وی با اشاره به اینکه مأموریت ما صرفاً نگهداری از مجرمین نیست، اظهار کرد: غایت نهایی همه برنامه‌ها، بازگشت سعادتمندانه و شرافتمندانه زندانیان به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم پس از آزادی است.