رئیس کل دادگستری گلستان از وصول ۴۳۳ میلیارد تومان معوقات بانکی در استان خبر داد و گفت: این وجوه در شرایطی که بسیاری از واحد‌های تولیدی برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش با مشکل مواجهند، به شبکه تسهیلاتی و بانکی استان تزریق شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود اسپانلو گفت: در کنار حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران سالم، یکی از مواردی که در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان به صورت ویژه دنبال و پیگیری می‌شود، پیگیری وصول معوقات بانکی است که در نتیجه همین تلاش، امسال ۴۳۳ میلیارد تومان معوقات بانکی وصول شد.

وی افزود: فهرست بدهکاران کلان از بانک‌های استان اخذ شده و به تدریج همه این افراد به دادسرا فراخوانده می‌شوند تا مهلت زمانی برای بازگشت معوقات تعیین و اعلام شود.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: همچنین امسال با تلاش‌های ستاد اقتصاد مقاومتی ۴ واحد تولیدی تعطیل، دوباره احیا شد و همچنین با اقدامات قضایی صورت گرفته، از تعطیلی ۴ واحد تولیدی هم جلوگیری و در مجموع ۱۵۴ فرصت شغلی، حفظ شد.

وی گفت: امسال اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در مرکز استان و همه حوزه‌های قضایی ۱۴۸ مورد بازدید میدانی از واحد‌های تولیدی داشتند و با بررسی مشکلات این واحد‌ها برای رفع موانع حقوقی این واحد‌ها اقدام کردند.

اسپانلو افزود: یکی از بخش‌هایی که به صورت ویژه از این ماه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان بر آن تمرکز شده است، موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور است تا با رفع موانع این واحد‌ها فرصت رشد و توسعه برای جوانان خلاق این حوزه فراهم شود.