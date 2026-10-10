رئیس اداره مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از رشد ناوگان حمل‌ونقل عمومی و افزایش شمار رانندگان فعال در بخش مسافربری استان خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از رشد ناوگان حمل‌ونقل عمومی و افزایش شمار رانندگان فعال در بخش مسافربری استان خبر داد و گفت: توسعه ظرفیت جابه‌جایی مسافران و تقویت توان عملیاتی ناوگان از محور‌های مهم ارتقای خدمات سفر در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای استان به شمار می‌رود.

شمس‌الدین صدیق‌نیا با تشریح آمار ناوگان مسافربری اظهار کرد: تعداد کل ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری استان با افزایش ۹۰ دستگاهی از ۳ هزار و ۵۸ دستگاه به ۳ هزار و ۱۴۸ دستگاه رسیده که بیانگر رشد ۲.۹۴ درصدی است.

صدیق‌نیا افزود: در بخش اتوبوس تعداد ناوگان با رشد ۱.۲۷ درصدی از ۴۷۲ دستگاه به ۴۷۸ دستگاه افزایش یافته است.

همچنین شمار مینی‌بوس‌ها با رشد ۵.۱۴ درصدی از یک‌هزار و ۵۱ دستگاه به یک‌هزار و ۱۰۵ دستگاه و تعداد سواری‌های فعال در بخش مسافربری با رشد ۱.۹۵ درصدی از یک‌هزار و ۵۳۵ دستگاه به یک‌هزار و ۵۶۵ دستگاه رسیده است.

رئیس اداره مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش ظرفیت نیروی انسانی این بخش تصریح کرد: تعداد رانندگان فعال حمل‌ونقل مسافربری استان نیز با رشد ۶.۱۶ درصدی و افزایش ۱۸۵ نفری از ۳ هزار و ۲ نفر به ۳ هزار و ۱۸۷ نفر رسیده است.