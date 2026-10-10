به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتسال بزرگسالان و جوانان بانوان در راستای برنامه‌های آماده‌سازی و ارزیابی فنی بازیکنان، فردا یکشنبه ۱۹ مهر در دیداری دوستانه و تدارکاتی از ساعت ۱۰:۳۰ مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.

این مسابقه فرصتی برای کادر‌های فنی دو تیم خواهد بود تا ضمن بررسی شرایط فنی و آمادگی بازیکنان، عملکرد ملی‌پوشان را ارزیابی کرده و نقاط قوت و ضعف آنها را برای ادامه برنامه‌های آماده‌سازی مورد بررسی قرار دهند.