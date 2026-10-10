نشست کمیته بیمه و درمان سراسر کشور در قزوین با حضور رؤسای خانه‌های کارگر ۱۰ شهر کشور برگزار شد و حاضران بر ضرورت تأمین منابع مالی، تقویت درمان مستقیم و ارتقای کیفیت خدمات درمانی کارگران و بازنشستگان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، در این نشست مسئولان و نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار درمان تأمین اجتماعی، پرداخت به‌موقع مطالبات این سازمان و تقویت درمان مستقیم، خواستار اتخاذ تدابیر مؤثر برای بهبود خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان شدند.

حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس پیشکسوتان کشور، با انتقاد از محدود بودن خروجی برخی جلسات کارشناسی اظهار کرد: ارائه چالش‌های همه استان‌ها در یک جلسه دشوار است و اگر امروز گزارش برخی استان‌ها ارائه نشد، به همین دلیل بود. جلسات باید خروجی مشخص داشته باشند، اما در شرایط فعلی مالی و اقتصادی، کمتر مسئولی می‌تواند فراتر از بودجه موجود وعده‌ای بدهد و در نتیجه، خروجی چنین نشست‌هایی گاهی به انتقال مشکلات محدود می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تخصیص نیافتن منابع به‌صورت عمومی موجب ناکامی طرح‌ها می‌شود، افزود: برای درمان مستقیم باید راهکار‌های اساسی ارائه شود. افزایش رضایت‌مندی بیمه‌شدگان نیز بدون ارتقای کیفیت خدمات امکان‌پذیر نیست و بهبود کیفیت می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد. اگر می‌خواهیم اهداف تعیین‌شده محقق شود، راهی جز پیگیری اصلاحات درمانی نداریم.

ضرورت اصلاح برنامه‌های درمانی و توجه به مشکلات جامعه کارگری

انصاری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین، نیز با اشاره به شرایط دشوار این سازمان گفت: وضعیت تأمین اجتماعی مطلوب نیست و اگر می‌خواهیم کشور و سازمان تأمین اجتماعی را نجات دهیم، باید همه بخش‌ها پای کار باشند.

وی با بیان اینکه بخشی از جامعه کارفرمایی درک دقیقی از شرایط جامعه کارگری ندارد، اظهار کرد: موضوع اصلاح عناوین شغلی را نباید صرفاً از منظر صنفی بررسی کرد. برای حل مشکلات موجود، باید اصلاح برنامه‌های درمانی و اقدامات اساسی در این حوزه را در دستور کار قرار دهیم.

انصاری با اشاره به چالش‌های مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور و اصلاح عناوین شغلی در استان قزوین، بر ضرورت فرهنگ‌سازی، اصلاح رویه‌ها و برداشتن گام‌های مؤثر برای حل مشکلات تأکید کرد.

افزایش هزینه‌های سالمندی و ناترازی مالی، فشار بر درمان تأمین اجتماعی را بیشتر کرده است

داریوش پناهی‌زاده، مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی هم با اشاره به مشترک بودن بسیاری از مشکلات مطرح‌شده در استان‌ها گفت: سازمان تأمین اجتماعی با تغییرات جمعیتی گسترده‌ای روبه‌روست و کاهش ازدواج و فرزندآوری، کشور را با سرعت بیشتری به سمت سالمندی سوق داده است.

وی با بیان اینکه امید به زندگی در کشور به حدود ۷۸ سال رسیده است، افزود: هزینه‌های سالمندان حدود پنج برابر افراد جوان است و این مسئله در سال‌های آینده چالش‌های بیشتری برای نظام درمانی ایجاد خواهد کرد. متأسفانه پیش از آنکه به ثروت کافی برسیم، با پدیده سالمندی مواجه شده‌ایم.

مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی با اشاره به فشار‌های ناشی از ناترازی مالی تصریح کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی از مشکلات موجود است و باید پرداخت‌ها به‌موقع انجام شود. با این حال، ناترازی منابع موجب شده پرداخت مستمری‌ها در اولویت قرار گیرد و فشار بیشتری به بخش درمان وارد شود؛ شرایطی که با پیامد‌های اقتصادی و افزایش مشکلات در دوره جنگ نیز تشدید شده است.

پناهی‌زاده با اشاره به اقدامات سازمان برای توسعه زیرساخت‌های درمانی گفت: در حال حاضر ۷۸ بیمارستان تحت پوشش سازمان فعالیت می‌کنند و تعدادی مرکز درمانی و بیمارستان نیز در دست ساخت است. افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی و تأمین تجهیزات تخصصی از جمله دستگاه‌های‌ام‌آر‌آی و سونوگرافی در برخی مراکز در حال پیگیری است.

وی همچنین از برنامه جذب چهار هزار نیروی جدید خبر داد و گفت: قرار است آزمون استخدامی در ماه آینده برگزار شود. افزایش پرداختی به دندان‌پزشکان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه ضریب اشغال تخت‌های بیمارستانی تأمین اجتماعی در سطح کشور بیش از ۷۵ درصد است، افزود: سازمان با تمام توان در حال ارائه خدمات درمانی است و در حال حاضر ذخیره دارویی سه‌ماهه وجود دارد.

مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی با تأکید بر ضرورت تکمیل وظایف سازمان در حوزه درمان مستقیم خاطرنشان کرد: هدف ما افزایش رضایت‌مندی بیمه‌شدگان است و اجرای مناسب برنامه‌هایی مانند پزشک خانواده نیز می‌تواند به بهبود شرایط نظام سلامت کمک کند. همچنین باید شرایط محیط کار ایمن باشد و در مواردی که بیماری ناشی از کار بودن آن اثبات شود، سازمان تأمین اجتماعی موظف به ارائه خدمات درمانی مربوط است.

قطع همکاری برخی بیمارستان‌های خصوصی، دسترسی بیمه‌شدگان قزوینی به خدمات درمانی را محدود کرده است

محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور هم با تأکید بر ضرورت پرداخت مطالبات دولت به سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: ارتقای کیفیت خدمات درمانی، تقویت درمان مستقیم و انعقاد قرارداد با بیمارستان‌های خصوصی از مهم‌ترین راهکار‌های رفع مشکلات درمانی کارگران و بازنشستگان است.

وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی افزود: باید در زمینه درمان مستقیم و خرید خدمات درمانی عملکرد بهتری داشته باشیم و برای رفع مشکلات موجود، برنامه‌ریزی مؤثر و عملیاتی انجام دهیم.

اسدی با بیان اینکه وضعیت هتلینگ مراکز درمانی تأمین اجتماعی و بخش دولتی در استان قزوین نسبتاً مناسب است، تصریح کرد: با وجود این شرایط، در زمینه کیفیت خدمات درمانی همچنان چالش‌هایی وجود دارد که باید برای رفع آنها اقدام شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور، تعرفه‌های پرداختی به پزشکان و پرداخت نشدن بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی را از عوامل تشدید مشکلات حوزه درمان دانست و گفت: تعرفه‌های موجود از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیست و تداوم پرداخت نشدن مطالبات سازمان، شرایط این بخش را نگران‌کننده‌تر می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت بیمارستان‌های خصوصی استان قزوین ادامه داد: در این استان پنج بیمارستان خصوصی فعال هستند و بخش قابل‌توجهی از مراجعات درمانی به این مراکز انجام می‌شود؛ با این حال، بیمارستان رحیمیان حدود دو سال است که قرارداد ندارد و همکاری آن با بیمه تأمین اجتماعی با مشکل مواجه شده است.

اسدی افزود: از ماه گذشته نیز دو بیمارستان خصوصی دهخدا و پاستور همکاری خود را قطع کرده‌اند که این موضوع ظرفیت ارائه خدمات درمانی را کاهش داده و مشکلات بیشتری برای بیمه‌شدگان ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه کارگران و بازنشستگان در حوزه درمان مستقیم، خرید خدمات و درمان غیرمستقیم با مشکلات جدی مواجه‌اند، خاطرنشان کرد: هزینه‌های سنگین درمان، به‌ویژه در بیماری‌ها و جراحی‌های پرهزینه مانند جراحی قلب، می‌تواند شرایط اقتصادی بیماران و خانواده‌های آنان را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور، فعال‌سازی ظرفیت قانونی ۹ بیست‌وهفتم منابع تأمین اجتماعی، ایجاد توازن میان درمان مستقیم و خرید خدمات درمانی و پرداخت بدهی‌های دولت را از راهکار‌های مهم رفع مشکلات موجود دانست و ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تصمیم‌های مؤثر، قرارداد‌های بیمارستان‌های خصوصی احیا و کیفیت خدمات درمانی به کارگران و بازنشستگان ارتقا یابد.

نماینده مردم قزوین، البرز و ابیک در در مجلس شورای اسلامی هم ، با انتقاد از مشکلات حوزه درمان تأمین اجتماعی، خواستار تسریع در ساخت درمانگاه مهرگان، رسیدگی بهتر به بیماران صعب‌العلاج و تقویت خدمات بیمه‌ای کارگران شد.

محمدبیگی در نشست کمیته بیمه و درمان سراسر کشور در قزوین اظهار کرد: فعالیت در مسیر استیفای حقوق کارگران برای ما افتخار است و در استانی که بخش قابل‌توجهی از جمعیت آن را کارگران تشکیل می‌دهند، توجه به مسائل معیشتی و درمانی این قشر اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به فعالیت کارگران در دوران جنگ برای تأمین کالا‌های مورد نیاز کشور افزود: در چنین شرایطی، حمایت از کارگران و تقویت خدمات بیمه‌ای و درمانی آنان باید در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی پروژه درمانگاه مهرگان گفت: این درمانگاه با امضای سه وزیر همراه بوده است؛ اما مشخص نیست چرا هنوز ساخته نشده است. چرا دو دستگاه دولتی نباید با یکدیگر همکاری کنند؟ از مسئولان درخواست می‌کنم هرچه سریع‌تر برای ساخت این مرکز درمانی اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به مشکلات بیماران صعب‌العلاج در سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: چرا بیمار باید به‌جای استفاده از خدمات تأمین اجتماعی به بیمارستان خصوصی مراجعه کند و هزینه‌های سنگین درمان را از کجا تأمین کند؟ این وضعیت نیازمند رسیدگی جدی است.

محمدبیگی با تأکید بر ضرورت حضور فعال و مؤثر سازمان تأمین اجتماعی در کمیته بیمه و درمان کشور خاطرنشان کرد: وزارتخانه‌های کار و بهداشت باید در کنار یکدیگر برای حل مشکلات حوزه درمان همکاری کنند. همچنین موضوع نبود شفافیت در قیمت‌گذاری دارو‌ها را در حال پیگیری هستیم.

وی با انتقاد از وضعیت برخی خدمات بیمه‌ای اظهار کرد: بیمه‌ها باید تقویت شوند، اما در عمل چنین حمایتی را به‌اندازه کافی مشاهده نمی‌کنیم. بیمه‌های تکمیلی نیز خدمات مطلوبی ارائه نمی‌دهند و این موضوع فشار بیشتری بر بیماران و خانواده‌های آنان وارد می‌کند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در شرایط فعلی کشور، دستگاه‌ها باید با آمادگی و هماهنگی بیشتری عمل کنند و حمایت از بیمه‌شدگان و رفع مشکلات درمانی کارگران را جدی بگیرند.