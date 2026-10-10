کارگاه آموزشی «مسجد، تبیین، امت مبعوث» با حضور جمعی از مبلغان خراسان جنوبی و با محوریت تقویت مشارکت مردمی در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارگاه آموزشی «مسجد، تبیین، امت مبعوث» با حضور جمعی از مبلغان خراسان جنوبی و با محوریت تقویت مشارکت مردمی در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور، در این کارگاه با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد فعالیت‌های مسجد‌محور گفت: مردم باید از جایگاه مخاطب به جایگاه کنشگر ارتقا پیدا کنند و در عرصه‌هایی مانند حل مسائل محله، فعالیت‌های فرهنگی و مطالبه‌گری نقش فعال داشته باشند.

حجت‌الاسلام میرمحیدیان با اشاره به اهمیت مقابله با جنگ شناختی، فضای مجازی را یکی از عرصه‌های مهم نقش‌آفرینی مردم دانست و افزود: اعضای مساجد می‌توانند با برقراری ارتباط مؤثر، تعامل سازنده و ترویج محتوای مفید، از ظرفیت‌های این فضا برای اثرگذاری اجتماعی استفاده کنند.

وی همچنین بر اهمیت حفظ ارتباط با افراد دارای دیدگاه‌های متفاوت تأکید کرد و گفت: ارتباط انسانی، محبت و اعتماد متقابل، زمینه‌ساز گفت‌و‌گو و تبیین مؤثر است.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی، نقش مساجد را در سازمان‌دهی ظرفیت‌های مردمی مهم دانست و بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه مشارکت فعال مردم در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.