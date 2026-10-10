مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به ثبت سفارش یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلاری تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۴۰۵، بر ضرورت رفع چالش‌های تأمین مالی، تسهیل فرآیند‌های تأمین و تقویت تولید داخل تأکید کرد.

ثبت سفارش تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۵ به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار رسید

ثبت سفارش تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۵ به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی علیزاده در نشست خبری ایران‌مد ۲۰۲۶ با اشاره به شرایط تأمین تجهیزات پزشکی اظهار کرد: ثبت سفارش تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال جاری به حدود یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار رسیده است؛ بااین‌حال، ثبت سفارش به‌تنهایی به معنای تأمین کالا نیست و تأمین ارز، انتقال پول، حمل‌ونقل و منابع مالی ریالی نیز در تحقق تأمین نهایی نقش دارند.

وی افزود: میزان تأمین تجهیزات پزشکی در سال جاری حدود ۶۵۰ میلیون دلار کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. محدودیت‌های مالی، مشکلات انتقال پول و افزایش هزینه‌های تأمین از جمله عواملی هستند که بر روند تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی تأثیر می‌گذارند.

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت تأمین ارز گفت: در سال جاری حدود ۱۵۰ میلیون دلار ارز ترجیحی در این حوزه تأمین شده و همکاری دستگاه‌های مرتبط برای تأمین منابع ارزی ادامه دارد. تخصیص و مدیریت منابع باید متناسب با نیاز واقعی کشور و شرایط بازار انجام شود.

علیزاده حمایت از تولید داخل را یکی از راهکار‌های تقویت پایداری تأمین دانست و افزود: توسعه ظرفیت تولید داخلی می‌تواند به تأمین بخشی از نیاز کشور و کاهش وابستگی به مسیر‌های خارجی کمک کند. در همین راستا، تسهیل فرآیند‌های مرتبط با تأمین مواد اولیه و مجوز‌های تولید در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از اجرای «طرح پیشران» برای حمایت از شرکت‌های توانمند در افزایش تولید خبر داد و اظهار کرد: بر اساس این طرح، شرکت‌هایی که بتوانند تولید خود را طی یک دوره شش‌ماهه نسبت به مدت مشابه قبل دو برابر کنند، از حمایت‌هایی در حوزه ارز و سایر زمینه‌های مرتبط برخوردار خواهند شد.

مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، تقویت ظرفیت تولید داخل و کمک به تأمین پایدار نیاز‌های نظام سلامت است؛ به‌گونه‌ای که حمایت‌ها متناسب با ظرفیت تولید شرکت‌ها و نیاز واقعی کشور مدیریت شود.

رفع چالش‌های تأمین مالی، تسهیل فرآیند‌های تأمین و حمایت از تولیدکنندگان داخلی از محور‌های مطرح‌شده در نشست خبری ایران‌مد ۲۰۲۶ بود.