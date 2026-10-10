رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: حرکت مردمی جان فدا از باور‌ها و‌عقیده‌ها نشات گرفته و به نهضتی فراگیر تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و‌سیما حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در نشست تخصصی مبانی الهیاتی و اجتماعی جان‌فدا گفت: پویش جان فدا حرکتی مردمی، نهضتی فراگیر و از باور‌ها و‌مبانی فکری است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: این حرکت مردم به همراه واکنش ها، طلاقی‌ها و باور‌های پشت این حرکت یک موضوع پژوهشی است و همچنین بررسی‌های پژوهشی با عنوان نگاه مردم در این‌مکتب به چه صورت است.

حجت الاسلام قمی افزود: ریشه‌های عاطفی و‌هویتی در این پویش ملی است که برای توصیف و‌تحلیل آن منوط به فهم واقعه رخ داده و‌جزئیات آن است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از ثبت نام ۳میلیون نوجوان در جان فدا خبر داد و افزود: نوجوانان با شماره ثبت شده خانواده خود‌در این پویش ملی شرکت کردند.

به گفته وی این پویش چند شبی از تجمعات شبانه گذشته بود که آغاز به کار کرد و حالا رویکرد آن در کشور به رویکردی عملی تبدیل شده است.