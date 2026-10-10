مشکلات دانشگاه علوم پزشکی و حوزه بهداشت و درمان استان همدان در نشستی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به اینکه در همدان بیمارستان جامع نداریم که خدمات ۱۰۰ درصدی به بیماران ارائه دهد، بر پیگری برای رفع این مشکل تاکید کرد.

عباس صوفی از مدیران دانشگاه علوم پزشکی خواست، به عنوان کارشناسان حوزه بهداشت و درمان، ایرادات قانونی را مکتوب گزارش کنند تا در مجلس شورای اسلامی بررسی و رفع شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان هم، کمبود زیرساخت را یکی از مهمترین مشکلات این دانشگاه برشمرد و گفت: میانگین فضای آموزشی دانشگاهی در کشور ۹ متر و در همدان ۳ متر و میانگین فضای خوابگاهی در کشور ۵ متر و در همدان ۴ متر است.

غلامرضا کلوندی از خالی بودن حدود ۳۵ درصد از پست‌های سازمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان به علت کمبود نیروی انسانی خبر داد و افزود: برای رفع مشکلات مختلف بیمارستان ها، از جمله هتلینگ، نوسازی و تجهیز برنامه داریم.

مدیران و روسای بیمارستان‌های استان همدان هم، مشخص نبودن حریم زمین‌های دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه علوم پزشکی همدان، بلاتکلیف بودن ساخت بیمارستان هزار تختخوابی همدان، کمبود نیروی انسانی در بخش بین الملل دانشگاه علوم پزشکی همدان و فرسوده بودن برخی از بیمارستان‌ها از جمله بیمارستان فاطمیه را از مهمترین مشکلات این دانشگاه برشمردند.