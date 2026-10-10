امام جمعه میبد با تأکید بر ضرورت تداوم حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه، این حضور را جلوه‌ای از بصیرت، میدان‌داری و اقتدار ملت دانست و بر تقویت هماهنگی میان مردم، مسئولان، مساجد، روحانیت و آموزش‌وپرورش برای استمرار این اجتماعات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت‌الله علیرضا اعرافی امام جمعه میبد و مدیر حوزه‌های علمیه کشور، در نشست با مسئولان و جمعی از عوامل برگزاری تجمعات خیابانی، حضور پرشور مردم در اجتماعات شبانه را نمادی از اقتدار ملت و جلوه‌ای از بصیرت و نقش‌آفرینی مردم در مقابله با دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی دانست.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار این حضور مردمی اظهار کرد: نقش‌آفرینی مردم باید با تقویت هماهنگی میان مسئولان و قشر‌های مختلف جامعه، مساجد، روحانیت و مجموعه آموزش‌وپرورش با قدرت ادامه یابد.

امام جمعه میبد با اشاره به حضور مردم این شهرستان در ماه‌های اخیر، این مشارکت را بخشی از یک حرکت گسترده اجتماعی دانست و افزود: استمرار حضور مردم و حفظ انسجام و همبستگی اجتماعی، از عوامل مهم تقویت اقتدار و ثبات کشور است.

آیت‌الله اعرافی همچنین بر ضرورت تقویت ساختار هماهنگی اجتماعات شبانه تأکید کرد و خواستار حضور منظم مسئولان در این اجتماعات، برپایی میز‌های خدمت، مشارکت بیشتر مساجد و ائمه جماعات، فعال‌تر شدن پایگاه‌های بسیج و حضور سازمان‌یافته دانش‌آموزان و مجموعه آموزش‌وپرورش شد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در ادامه، مشارکت مستقیم مردم در فرایند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را ضروری دانست و پیشنهاد کرد نمایندگانی از بدنه مردم و هماهنگ‌کنندگان اجتماعات در جلسات شورای هماهنگی حضور داشته باشند تا مطالبات و دیدگاه‌های مردمی در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.