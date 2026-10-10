به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،وحید پل‌سنگی با اشاره به برگزاری مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آذربایجان شرقی طی دو روز در مجموعه بین‌المللی ورزش‌های ساحلی منطقه آزاد ارس اظهار کرد: این مسابقات با حضور ۲۵ تیم از شهر‌های مختلف استان در قالب ۸ گروه و طی ۴ مرحله با انجام ۴۳ بازی برگزار شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی منطقه آزاد ارس افزود: زیرساخت‌های لازم برای میزبانی از رویداد‌های ورزشی در این منطقه فراهم شده است و مجموعه بین‌المللی ورزش‌های ساحلی ارس آمادگی میزبانی از مسابقات ملی و بین‌المللی را دارد.

مدیر اجتماعی و ورزش سازمان منطقه آزاد ارس با تاکید بر تداوم میزبانی رویداد‌های ورزشی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین مسابقاتی علاوه بر توسعه ورزش و ایجاد فرصت رقابت برای ورزشکاران، زمینه معرفی ظرفیت‌های ورزشی منطقه آزاد ارس را فراهم می‌کند و امیدواریم در آینده میزبان رویداد‌های ملی و بین‌المللی بیشتری در این مجموعه باشیم.

گفتنی است در پایان این رقابت‌ها تیم گروه صنعتی آمیکو عنوان قهرمانی را کسب کرد، ماهور تجارت ارس در جایگاه دوم ایستاد و شهرداری مراغه (الف) به مقام سوم رسید.