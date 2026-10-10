به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان جویبار گفت:در پی دریافت گزارش‌های مکرر شهروندان و کشاورزان مبنی بر وقوع سرقت‌های زنجیره‌ای در باغات حاشیه شهر، پلیس آگاهی شهرستان با بهره‌گیری از ظرفیت منابع اطلاعاتی و همکاری نزدیک مخبرین و با هماهنگی دادستان محترم شهرستان طی یک عملیات هدفمند، عاملان این جرایم را شناسایی و یک نفر را بازداشت کردند.

سرهنگ اکبری بیان داشت:بر اساس گزارش‌های رسیده، سارقان با استفاده از یک خودروی ۴۰۵ که جهت افزایش فضای بارگیری، صندلی‌های آن را خارج کرده بودند، اقدام به سرقت محصولات و ادوات کشاورزی می‌کردند.

فرمانده انتظامی جویبار در پایان خاطر نشان کرد؛ متهم در مراحل بازجویی، به تمامی سرقت‌های صورت گرفته در تاریکی شب از باغات حاشیه شهر اعتراف نمود. این اقدام پلیس با هدف صیانت از حقوق کشاورزان و تامین امنیت اقتصادی جامعه در شرایط کنونی صورت گرفته است.