پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران برای سال تحصیلی جدید در ۹ رشته مقطع کارشناسی، با آزمون سراسری و پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی (بدون کنکور) دانشجو پذیرش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، اعلام کرد: داوطلبان تا ۱۹ مهر فرصت دارند با مراجعه به دفترچه‌ راهنمای سازمان سنجش آموزش کشور، شرایط پذیرش را بررسی و کدرشته‌های مدنظر خود را در برگه انتخاب رشته ثبت کنند.

پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران در رشته‌های مهندسی صنایع و سیستم‌ها با کدرشته ۱۸۵۲۶، مهندسی کامپیوتر ۱۸۵۲۷، مهندسی معماری ۱۸۵۲۸، روان‌شناسی ۱۸۵۲۹، علوم ورزشی ۱۸۵۳۰، مدیریت بازرگانی ۱۸۵۳۱، مدیریت مالی ۱۸۵۳۲، طراحی صنعتی ۱۸۵۳۳ و حقوق ۱۹۷۵۳ دانشجو پذیرش می کند.

علاقه‌مندان برای اطلاع از ضوابط و نحوه پذیرش می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org مراجعه و یا پایگاه اطلاع رسانی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران به نشانی kish.ut.ac.ir مراجعه کنند.

پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۵۰۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دارد و در حوزه‌های فنی و مهندسی، علوم اجتماعی و رفتاری، علوم پایه، هنر و علوم انسانی فعالیت می‌کند.

تاکنون نیز حدود ۵ هزار و ۴۰۰ نفر از دانش‌آموختگان پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران، تحصیلات عالی خود را با موفقیت به پایان رسانده‌اند.