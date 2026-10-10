به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حمیدرضا جانباز در آیین شکرگزاری روز زاینده‌رودکه در روستای وجاره از توابع براآن شمالی برگزار شد با قدردانی از صبوری کشاورزان شرق اصفهان در سال‌های کم‌آبی، بر ضرورت مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود و مشارکت کشاورزان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تخصیص آب تأکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه اختصاص آب به کشت پاییزه کشاورزان به میزان بارش‌ها و ذخیره سد زاینده‌رود بستگی دارد افزود: در صورت تحقق پیش‌بینی‌های بارندگی و رسیدن ذخایر آب به میزان مورد نیاز، با هم فکری کشاورزان برای اختصاص آب به کشت پاییزه تصمیم‌گیری می‌شود.

معاون وزیر نیرو با تأکید بر اهمیت مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود افزود: باید همه بخش‌های حوضه زاینده رود به‌صورت یکپارچه هدف‌گذاری شوند و طرح‌های آبی با هدف افزایش منابع و فراهم‌شدن امکان تأمین آب بیشتر برای کشاورزان اجرا شود.

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جانباز با اشاره به مطالبه مردم برای جاری‌بودن همیشگی زاینده‌رود برای محافظت از محیط زیست حوزه زاینده رود گفت: اجرای طرح‌های آبی در این مسیر در حال انجام است و بخشی از این طرح‌ها تا پایان امسال به نتیجه می‌رسد.



کشاورزان اصفهانی نیز در این دیدار با قدردانی از جاری‌شدن حدود سه‌ماهه آب در بستر رودخانه، خواستار اجرای مدیریت یکپارچه حوضه آبریز، اختصاص آب برای کشت پاییزه و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی شدند.

اجرای قوانین و مصوبات مرتبط با آب و مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود، اختصاص آب برای کشت پاییزه، جلوگیری از بارگذاری‌های غیرمجاز و برخورد با برداشت‌های غیرقانونی آب، از مهم‌ترین خواسته‌های کشاورزان در این آیین بود.