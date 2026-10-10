به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در نشست تخصصی رؤسای مراکز مشاوره دانشگاه‌های مادر سراسر کشور، محمدهادی امین ناجی، رئیس دانشگاه پیام نور، با اشاره به فشار‌های روانی و اجتماعی واردشده بر جامعه دانشگاهی در سال گذشته، بر لزوم همراستایی خدمات مشاوره‌ای با تسهیل فرایند‌های آموزشی و پژوهشی تأکید کرد.

امین ناجی با بیان اینکه مراکز مشاوره و دفاتر سلامت روان دانشگاه‌ها در شرایط کنونی مسئولیتی سنگین‌تر از گذشته بر عهده دارند، اظهار داشت: حوادث و آسیب‌های سال گذشته، به‌ویژه برای کودکان و دانشگاهیان، ضرورت توجه جدی به سلامت روان را بیش از پیش آشکار کرده است. وی با اشاره به ظرفیت بالای تاب‌آوری مردم ایران، شناسایی مسائل روانی و اجتماعی، کاهش فشار‌های روحی و تقویت توان سازگاری افراد را از وظایف مهم جامعه دانشگاهی برشمرد.

رئیس دانشگاه پیام نور در ادامه، دانشجویان جدیدالورود و دانشجویان سنوات گذشته را دو گروه با چالش‌ها و نگرانی‌های متفاوت دانست که هر یک نیازمند حمایت تخصصی و مؤثر دانشگاه هستند. او تقویت تاب‌آوری روانی دانشجویان، حمایت از خانواده‌های آنان و توجه ویژه به آسیب‌دیدگان و خانواده‌های حادثه‌دیده را از محور‌های اصلی فعالیت مراکز مشاوره دانشگاهی معرفی کرد.

امین ناجی تأکید کرد که مسئولیت دانشگاه‌ها تنها به خدمات مشاوره‌ای محدود نمی‌شود و آنان باید پیامد‌های شرایط دشوار بر فرایند آموزشی و پژوهشی دانشجویان را نیز جدی بگیرند. به گفته وی، رویکرد حمایتی دانشگاه‌ها باید زمینه تداوم تحصیل و فعالیت علمی دانشجویان را فراهم کند.

وی در تشریح اقدامات دانشگاه پیام نور در این زمینه گفت: این دانشگاه با بهره‌گیری از ظرفیت آموزش‌های مجازی و ترکیبی، تداوم فعالیت‌های آموزشی را دنبال کرده است. در حوزه پژوهش نیز با تأکید بر اینکه فعالیت علمی نباید متوقف شود، امکان استفاده دانشجویان سایر دانشگاه‌ها از ظرفیت مراکز پیام نور برای دسترسی به اینترنت و پیگیری امور پژوهشی فراهم شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: این دانشگاه برای کاهش دغدغه‌های دانشجویان درباره رفت‌وآمد و اسکان در ایام آزمون‌ها، آمادگی خود را برای میزبانی از دانشجویان سایر دانشگاه‌ها اعلام کرده است تا با هماهنگی دانشگاه مبدأ، امکان شرکت آنان در آزمون‌های مربوطه با حضور استاد خود فراهم شود.

امین ناجی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از سلامت روان دانشجویان زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که در کنار خدمات تخصصی مشاوره، با تسهیل امور آموزشی و پژوهشی، کاهش دغدغه‌های تحصیلی و فراهم‌کردن زمینه استمرار فعالیت علمی همراه شود؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش تاب‌آوری و حفظ پویایی جامعه دانشگاهی کمک کند.