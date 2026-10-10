به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: بهار و تابستان امسال ۱۰۵ حلقه چاه غیرمجاز که با تلاش همکاران واحد گشت و بازرسی منابع آب سراسر استان شناسایی شده بود مسدود شد.

حیدر داوودیان با اشاره به تکالیف قانونی این دستگاه اجرایی برای برخورد با برداشت غیرمجاز از منابع آبی، اظهار کرد: هرگونه برداشت آب از منابع زیرزمینی و اقدام به حفاری چاه بدون هماهنگی و پیش از صدور مجوز از سوی شرکت آب منطقه‌ای تخلف و جرم به شمار می‌آید و همکاران ما در سراسر استان با موارد شناسایی شده طبق قانون برخورد خواهند کرد.

وی افزود: بر اساس همین تکالیف قانونی و با هدف حفاظت از منابع آب، طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در مجموع ۵۱۸ حلقه چاه غیرمجاز در مازندران مسدود شد و نیمه نخست امسال نیز انسداد ۱۰۵ حلقه چاه دیگر توسط همکاران ما در سراسر استان انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران خاطرنشان کرد: با انسداد این ۱۰۵ حلقه چاه غیرمجاز در نقاط مختلف مازندران از برداشت ۱۸۰ هزار متر مکعب آب از سفره‌های زیرزمینی استان پیشگیری شد.

داوودیان با بیان این‌که بازرسی و پایش مناطق مختلف استان به طور مستمر توسط نیرو‌های گشت و بازرسی انجام می‌شود، گفت: در ۶ ماه اخیر علاوه بر مسدودسازی ۱۰۵ حلقه چاه غیرمجاز، با ورود به هنگام نیرو‌های گشت و بازرسی منابع آب، ۳۳ دستگاه حفاری غیرمجاز نیز در استان شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: یکی از اقدامات مستمر همکاران ما در سراسر استان، شناسایی تخلف اضافه‌برداشت از چاه‌ها است که در این زمینه نیز پارسال از اضافه‌برداشت در ۱۰۲۸حلقه چاه جلوگیری شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران ادامه داد: در این بازه زمانی ۶ ماهه پرونده ۴۶۱ حلقه چاه اصلاح شد و برای ۳ هزار و ۸۳۵ حلقه چاه نیز تمدید پروانه صورت گرفت.

داوودیان با بیان این‌که فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ به صراحت به آب‌های زیرزمینی اشاره دارد، تصریح کرد: شرکت آب منطقه‌ای مازندران طبق این قانون تصمیم‌گیری برای برداشت از منابع آب زیرزمینی یا برخورد با تخلفات را انجام می‌دهد.

وی افزود: از شهروندان سراسر استان درخواست داریم که با ارائه گزارش تخلفاتی مانند حفر چاه غیرمجاز، کف‌شکنی بدون مجوز چاه‌ها و افزایش برداشت آب از منابع زیرزمینی از راه سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۹۱۰۰ در حفاظت از منابع آبی استان سهیم شوند.