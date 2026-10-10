کتابخانه عمومی فرهنگ شهرستان لنگرود در راستای افزایش سرانه فضای مطالعاتی استان گیلان و بهره‌مندی عادلانه از فضای کتابخانه‌های عمومی، به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در راستای افزایش سرانه فضای مطالعاتی استان گیلان و بهره‌مندی عادلانه از فضای کتابخانه‌های عمومی، کتابخانه عمومی فرهنگ شهرستان لنگرود با حضور اسدالله نظری؛ معاون سیاسی، امنیتی فرمانداری لنگرود، محمود محمدی؛ مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان، محمدعلی خداجو؛ رئیس آموزش و پرورش لنگرود، نگار نادری؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، اسماعیل کاظمی؛ معاون شهرداری لنگرود، افتتاح شد.

محمود محمدی؛ مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان، ضمن تبریک به مردم شهرستان لنگرود بابت افتتاح کتابخانه عمومی فرهنگ، اظهار امیدواری کرد تا با تخصیص زمین مناسب برای احداث کتابخانه استاندارد، زمینه بهره‌مندی مردم فرهنگ دوست شهرستان را در آینده نزدیک فراهم کنند.

محمود محمدی همچنین بهره‌برداری از کتابخانه سیار در آینده نزدیک در استان گیلان سخن گفت و شرایط بهره‌مندی شهرستان لنگرود از این فرصت در صورت همراهی مسئولین شهرستانی را امکان‌پذیر دانست.

این کتابخانه ششمین کتابخانه مدرسه ساز گیلان و نودمین کتابخانه عمومی استان می‌باشد.