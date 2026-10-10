طرح «سلام محله» با مشارکت اداره بهزیستی شهرستان اردکان و مؤسسه خیریه فاطمه‌الزهرا (س) مزرعه‌نو، با هدف ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به خانواده‌های نیازمند، در بخش خرانق و روستا‌های ساغند و رباط پشت‌بادام اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طرح «سلام محله» با مشارکت اداره بهزیستی شهرستان اردکان و مؤسسه خیریه فاطمه‌الزهرا (س) مزرعه‌نو، با هدف ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به خانواده‌های نیازمند، در بخش خرانق و روستا‌های ساغند و رباط پشت‌بادام اجرا شد. در ادامه اجرای برنامه‌های اجتماع‌محور برای حمایت از قشر‌های نیازمند و گروه‌های هدف، تیم اجرایی مؤسسه خیریه فاطمه‌الزهرا (س) مزرعه‌نو با همراهی کارشناسان اداره بهزیستی شهرستان اردکان، با حضور میدانی در بخش خرانق و روستا‌های ساغند و رباط پشت‌بادام، خدمات حمایتی، اجتماعی و توانبخشی به ساکنان این مناطق ارائه کرد.

در جریان اجرای این طرح، کارشناسان با حضور در منازل مددجویان، شرایط زندگی و نیاز‌های خانواده‌ها را بررسی کردند و مشاوره‌های تخصصی حمایتی و توانبخشی در اختیار آنان قرار دادند.

حمایت از خانواده‌های نیازمند، توزیع بسته‌های حمایتی و لوازم‌التحریر و برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان، از دیگر بخش‌های این برنامه بود. همچنین فعالیت‌هایی همچون نقاشی و بازی‌های گروهی با هدف ایجاد نشاط و فراهم کردن زمینه مشارکت کودکان و نوجوانان اجرا شد.

حضور مستقیم گروه‌های خدمت‌رسان در محل زندگی مددجویان، از محور‌های اصلی این طرح بود که امکان شناسایی میدانی مشکلات و نیاز‌های خانواده‌ها و فراهم شدن زمینه پیگیری و ارجاع موارد نیازمند حمایت تخصصی را فراهم می‌کند.

اجرای طرح «سلام محله» با استقبال اهالی و همراهی دهیاری‌های مناطق هدف همراه شد. برگزارکنندگان این برنامه نیز با قدردانی از همکاری اداره بهزیستی شهرستان اردکان، بر تداوم اقدامات حمایتی و بهره‌گیری از ظرفیت خیران و مشارکت‌های مردمی برای کاهش محرومیت و تقویت خدمات اجتماعی در مناطق دوردست تأکید کردند.