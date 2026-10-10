مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: ظرفیت گردشگری دامنه شرقی سبلان به ویژه از شهر ثمرین دارای جذابیت های بینظیر است و باید رونق بیشتری بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل جلیل جباری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل در جشنواره ملی گردوی ثمرین در اردبیل اظهار داشت: قدردان حمایت و پشتیبانی نائب رئیس مجلس در تخصیص اعتبار برای پایگاه جهانی بقعه شیخ صفی الدین هستیم که این حرکت به عنوان الگوی موفق مورد توجه قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل در رونق گردشگری کشاورزی و معرفی محصولات شاخص این استان با برگزاری جشنواره‌های متعدد پیشقدم شده و در این زمینه تلاش بر این است تا توسعه همه جانبه اتفاق بیفتد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل افزود: سرمایه گذاران با ورود در این بخش می‌توانند به توسعه مراکز اقامتی و پذیرایی کمک کنند و ما نیز در این زمینه آمادگی داریم تا تسهیلات و منابع مورد نیاز را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم.

جباری بیان کرد: ثمرین در کنار داشتن قابلیت‌های بی نظیر گردشگری و جاذبه‌های طبیعی دارای قابلیت‌های ممتاز میراث فرهنگی است که در محور قدیمی اردبیل – مشگین شهر، پل دوجاق و منطقه گندیشمین دارای آثار و محوطه‌های تاریخی بینظیر است که به راحتی می‌توان با احیای آنها زمینه جذب و ماندگاری گردشگر را افزایش داد.

وی تصریح کرد: ما در این بستر درصدد رونق گردشگری فرهنگی، تاریخی، اقتصاد بومی – محلی و همچنین توانمندی‌های صنایع دستی هستیم که به یقین در همه این حوزه‌ها می‌توان از ظرفیت سرمایه گذاران نیز استفاده کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل اظهار کرد: دامنه شرقی سبلان نیازمند توسعه است تا همچون مشگین شهر و سرعین دامنه شرقی سبلان نیز محل حضور گردشگران و صعود آنها به سبلان باشد که بهتر است در ثمرین ظرفیت و بستر این کار با برگزاری چنین جشنواره‌ها و رویداد‌هایی فراهم آید.