مدیرکل دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت توانیر گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات برق در کشور به‌صورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز مصرف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت توانیر گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات برق در کشور به‌صورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز مصرف می‌شود.

بهرامی در نشست بررسی مسائل حقوقی و قضایی صنعت برق در فارس، استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز را از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت دانست و افزود: قوانین و مقررات موجود بازدارندگی کافی برای مقابله با این تخلف ندارند و همین مسئله می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های غیرمجاز را فراهم کند.

وی با بیان اینکه استخراج غیرمجاز رمزارز علاوه بر تشدید ناترازی برق، به تجهیزات برقی مشترکان قانونی آسیب می‌رساند، گفت: این مسئله حقوق عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و برخورد جدی‌تر با متخلفان را ضروری می‌کند.

مدیرکل دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت توانیر، دستکاری کنتورها، سرقت تجهیزات شبکه برق و تجاوز به حریم خطوط انتقال و توزیع را از دیگر چالش‌های این صنعت برشمرد و افزود: این تخلفات می‌تواند پایداری شبکه برق را مختل کند و خطرات جانی و مالی برای شهروندان به همراه داشته باشد.

بهرامی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی استان فارس در برخورد با تخلفات حوزه برق، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان مجموعه صنعت برق، دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی و امنیتی تأکید کرد و گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی می‌تواند زمینه شناسایی دقیق‌تر مشکلات و اتخاذ راهکار‌های مؤثرتر برای مقابله با تخلفات را فراهم کند.

وی با اشاره به دشواری ارائه آمار یکپارچه از پرونده‌های استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: بخشی از پرونده‌ها به دلیل قاچاق تجهیزات استخراج در تعزیرات حکومتی و بخشی دیگر به دلیل استفاده غیرمجاز از برق در مراجع قضایی بررسی می‌شود؛ از این رو، ارائه آماری جامع و قابل اتکا از مجموع پرونده‌ها دشوار است.

مدیرکل دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت توانیر همچنین از مطرح شدن طرح دوفوریتی در مجلس برای افزایش بازدارندگی قوانین خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تصویب مقررات مؤثرتر و تقویت همکاری دستگاه‌های مسئول، برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز و سایر تخلفات صنعت برق با جدیت بیشتری دنبال شود.