نشست تخصصی هفت‌شهر با بررسی الگوی شهرسازی مشارکتی در ژاپن، بر نقش مردم، نهاد‌های محلی و گفت‌وگوی اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های شهری و ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در ایران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، الگوی مشارکت مردم در نوسازی و توسعه محله‌ها با محوریت تجربه ژاپن در نشست تخصصی هفت‌شهر خانه آفرینش‌های شهری ایران بررسی شد.

در این نشست، میثم معصومی، معمار و شهرساز دانش‌آموخته ژاپن، ابعاد مختلف الگوی «ماچیزوکوری» و نقش شهروندان در شکل‌دهی به آینده محله‌ها را تشریح کرد.

در این الگو، ساکنان محله در کنار کارشناسان و مدیران شهری، در شناسایی مسائل و تدوین راهکارهای بهبود محیط زندگی مشارکت می‌کنند.

انجمن‌های محلی ژاپن نیز در زمینه رسیدگی به امور اجتماعی، برگزاری رویدادهای فرهنگی و دستیابی به توافق درباره مسائل شهری نقش دارند.

تجربه محله تایشیدو در توکیو، نمونه‌ای از تغییر رویکرد مدیریت شهری از اجرای تصمیمات از پیش تعیین‌شده به گفت‌وگو و مشارکت مستقیم مردم معرفی شد.

در این محله، مخالفت ساکنان با طرح بازگشایی معابر، زمینه مذاکرات مستمر با مسئولان و شکل‌گیری سازوکارهای مشارکتی در نوسازی را فراهم کرد.

تجربه نوسازی محله روپونگی نیز از دیگر محورهای نشست بود که در آن، حفظ پیوندهای اجتماعی و عناصر طبیعی مورد توجه ساکنان قرار گرفت.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، جلب رضایت مالکان و ساکنان در این طرح، پس از سال‌ها مذاکره و تعامل اجتماعی دنبال شد.

کارشناسان حاضر در نشست، مشارکت مؤثر شهروندان را عاملی مهم در کاهش تعارض‌ها و افزایش پذیرش تصمیمات مربوط به توسعه شهری دانستند.

در این رویکرد، شهرسازان به جای ایفای نقش صرفاً اجرایی، مسئولیت تحلیل مسائل، تسهیل گفت‌وگو و نزدیک کردن دیدگاه ذی‌نفعان را بر عهده دارند.

بخش دیگری از نشست به امکان استفاده از این تجربه در شهرهای ایران و بررسی تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی دو کشور اختصاص داشت.

در این بخش تأکید شد که اجرای الگوهای مشارکتی، نیازمند شناخت دقیق ظرفیت‌های محلی و اعتمادسازی میان مردم و مدیران شهری است.

همچنین، گفت‌وگوی مستمر با ساکنان پیش از آغاز مداخلات عمرانی، می‌تواند به شناسایی نیازهای واقعی محله‌ها و دستیابی به راهکارهای مورد توافق کمک کند.

حاضران در نشست، انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری و پذیرش نقش فعال شهروندان را از الزامات توسعه محله‌محور عنوان کردند.

در جمع‌بندی این نشست، تجربه ژاپن به‌عنوان نمونه‌ای از پیوند مدیریت شهری با مشارکت اجتماعی مطرح شد؛ رویکردی که بر گفت‌وگو، مدیریت اختلاف‌ها و توجه به خواسته‌های ساکنان در شکل‌دهی به آینده شهر تأکید دارد.